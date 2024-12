Lee Bo Young mặc đơn giản mà sang ở tuổi 45 nhờ 1 nguyên tắc

Lee Bo Young là nữ diễn viên Hàn Quốc vô cùng quen thuộc đối với khán giả Việt. Cô là nữ chính của nhiều bộ phim nổi tiếng như "Bài ca Seo Dong", "Seo Young của bố", "Đôi tai ngoại cảm" hay "Sở hữu"… Nhan sắc của Lee Bo Young luôn là điều khiến khán giả phải quan tâm. Nếu như thời trẻ, nữ diễn viên gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo, thanh thoát thì ở độ tuổi ngoài 40, Lee Bo Young trở nên sang trọng, mặn mà hơn.

Nữ diễn viên còn có phong cách thời trang rất thanh lịch, dù không hề phối đồ cầu kỳ. "Chìa khóa" xây dựng style ở tuổi ngoài 40 của Lee Bo Young chính là trang phục màu trung tính.

Áo khoác lửng

Các quý cô không nên giới hạn phong cách với áo khoác dài. Thay vào đó, áo khoác lửng cũng rất đáng sắm. Thiết kế này ghi điểm trẻ trung và năng động. Lee Bo Young thường chọn những mẫu áo khoác lửng như áo dạ, áo vải tweed hay áo vest. Nhờ vậy, cô còn ghi điểm sang chảnh và thanh lịch.

Áo khoác lửng có công dụng tôn dáng hiệu quả. Dù phối áo khoác lửng cùng quần jeans, quần âu hay chân váy dài, chị em cũng dễ dàng tạo nên outfit sành điệu, "hack" chiều cao tối ưu.

Áo blazer

Tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi không nên thiếu áo blazer. Mẫu áo khoác này sẽ mang đến cho quý cô 40+ nét thanh lịch và đứng dáng. Áo blazer phù hợp để diện trong nhiều bối cảnh, chẳng hạn như tới công sở, dự sự kiện trang trọng hay đi chúc Tết.

Lee Bo Young thường ưu tiên các mẫu áo blazer mang tông màu trang nhã như trắng, xám hoặc đen. Lựa chọn này rất sang trọng và tinh tế, đồng thời dễ phối đồ. Áo blazer màu trung tính sẽ không cộng tuổi cho người mặc. Trái lại, kiểu áo này còn toát lên nét hiện đại, chuẩn mốt, giúp phong cách của chị em trở nên thời thượng hơn.

Bộ suit

Bộ suit sẽ giúp phái đẹp tiết kiệm được thời gian và công sức phối đồ. Kiểu trang phục này cũng là lựa chọn quen thuộc của Lee Bo Young khi xuất hiện trước công chúng. Ưu điểm của bộ suit là sự chỉn chu, sang trọng. Do đó, kiểu đồ này rất phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40. Lee Bo Young luôn chú trọng tới khoản tôn dáng khi diện bộ suit. Cụ thể, cô thường ưu tiên bộ suit nhấn eo và đi giày cao gót để tổng thể trông cao ráo, thanh thoát.

Đồ gile

Trang phục gile sẽ là điểm nhấn thú vị cho phong cách của phụ nữ trên 40 tuổi. Yêu thích style nữ tính và dịu dàng, các quý cô hãy tham khảo set đồ gồm váy gile kết hợp với áo sơ mi trắng của Lee Bo Young.

Cách phối đồ thời thượng, cá tính hơn là áo gile mặc cùng jeans ống suông. Ngay cả khi không tô điểm phụ kiện cầu kỳ, vẻ ngoài của Lee Bo Young vẫn rất trẻ trung, ngọt ngào khi diện đồ gile.

Trang phục màu be

Các quý cô trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu tâm những item mang tông màu be khi xây dựng phong cách. Kiểu trang phục này không chỉ có sự trẻ trung mà còn ghi điểm nhã nhặn, tinh tế.

Lee Bo Young gợi ý các công thức diện đồ màu be đẹp và sang nhưng vẫn có sự đa dạng. Cụ thể, combo áo cardigan mỏng, áo thun trắng và quần âu màu be toát lên nét phóng khoáng, trẻ trung. Trong khi đó, váy liền màu be hay combo áo trench coat và váy kẻ caro lại rất sang trọng, quý phái.

Ảnh: Sưu tầm