Giá điện sinh hoạt chạm mức 3.460 đồng/kWh: Mẹo nhỏ giúp gia đình giảm ngay 20% hóa đơn

Nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thường tăng rất mạnh trong những ngày hè oi bức, khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng chóng mặt. Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc lũy tiến. Trong đó, bậc cao nhất từ 401 kWh trở lên bị áp mức giá lên tới 3.460 đồng/kWh. Năng lượng là nhu cầu thiết yếu phục vụ chiếu sáng, nấu nướng và làm mát, nhưng việc sử dụng thiếu hợp lý sẽ dẫn đến lãng phí lớn, tạo áp lực nặng nề cho ví tiền của bạn lẫn hệ thống cung ứng điện quốc gia. Việc tiết kiệm điện không đòi hỏi những giải pháp phức tạp, mà bắt đầu ngay từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt.

Rút phích cắm hoàn toàn thay vì chỉ tắt bằng điều khiển

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần tắt tivi, máy tính, lò vi sóng hay máy lạnh bằng điều khiển từ xa là đã ngắt điện hoàn toàn. Thực tế, các thiết bị này vẫn tiếp tục tiêu thụ năng lượng ở chế độ chờ (standby). Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho biết mức điện năng tiêu thụ ở chế độ này có thể chiếm từ 5% đến 10% tổng lượng điện sử dụng trong gia đình. Việc để nguyên phích cắm hoặc cắm sạc điện thoại liên tục khi không dùng không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, đặc biệt với các thiết bị đã cũ. Giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất là rút hẳn phích cắm hoặc dùng ổ cắm có công tắc chung để ngắt điện triệt để, giúp bạn giảm ngay một khoản tiền điện đáng kể mỗi tháng.

Sử dụng điều hòa thông minh để tối ưu chi phí

Điều hòa nhiệt độ luôn là thủ phạm "ngốn" điện lớn nhất, có thể chiếm từ 28% đến 80% tổng điện năng tiêu thụ trong nhà tùy thuộc vào tần suất sử dụng và thời tiết. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, máy lạnh sẽ phải tiêu tốn thêm 2-3% điện năng để duy trì độ mát. Thói quen hạ nhiệt độ xuống quá thấp để làm lạnh nhanh cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Các chuyên gia năng lượng khuyến nghị bạn chỉ nên cài đặt điều hòa ở mức 26-27 độ C, vì cứ giảm thêm 1 độ C so với mức chuẩn này sẽ tiêu tốn thêm 1-2% điện năng.

Bảo dưỡng thiết bị và thay đổi thói quen nhỏ

Bên cạnh việc cài đặt nhiệt độ hợp lý, người dùng không nên bỏ qua việc vệ sinh và bảo dưỡng máy lạnh định kỳ. Một chiếc điều hòa bám đầy bụi bẩn sẽ bị giảm hiệu suất làm mát và có thể tiêu tốn thêm khoảng 15% năng lượng trong quá trình vận hành. Nguyên tắc cốt lõi của việc tiết kiệm điện năng là dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và luôn ghi nhớ việc ngắt nguồn khi không có nhu cầu. Bằng cách áp dụng triệt để nguyên tắc này, mỗi hộ gia đình hoàn toàn có thể chủ động cắt giảm từ 10% đến 20% hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà vẫn đảm bảo được chất lượng cuộc sống và sự thoải mái trong mùa hè.