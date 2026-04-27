Nhận được tờ tiền 500 nghìn đồng có những dấu hiệu này, người dân phải lập tức báo công an

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp các đối tượng lợi dụng sơ hở của tiểu thương để trà trộn tiền giả trong quá trình giao dịch, đặc biệt tại các cửa hàng tạp hóa, tiệm điện thoại và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo cảnh báo từ Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn phổ biến là các đối tượng chọn thời điểm đông khách, khi người bán mất tập trung để thực hiện hành vi. Đáng chú ý, các đối tượng thường kẹp tiền giả mệnh giá 500.000 đồng vào giữa xấp tiền thật khi thanh toán, khiến chủ cửa hàng khó phát hiện nếu không kiểm tra kỹ.

Không chỉ dừng lại ở tiền mặt, một số trường hợp còn sử dụng chiêu thức giả mạo chuyển khoản. Đối tượng có thể đưa hình ảnh giao dịch thành công giả hoặc lợi dụng độ trễ của hệ thống ngân hàng, khiến người bán nhầm tưởng đã nhận được tiền và giao hàng.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi phát hiện tờ tiền có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, tiền giả thường được in trên chất liệu kém, không có độ đàn hồi, dễ bai giãn hoặc bong tróc khi vò nhẹ. Khi soi dưới ánh sáng, tiền thật sẽ có hình bóng chìm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ nét, các chi tiết in sắc sảo và phần cửa sổ trong suốt hiển thị mệnh giá rõ ràng.

Ngoài ra, người kinh doanh cần cảnh giác vào những thời điểm đông khách hoặc khi có người cố tình thúc giục thanh toán nhanh để gây mất tập trung. Trong mọi trường hợp, việc kiểm đếm và kiểm tra tiền cần được thực hiện kỹ lưỡng, tránh vội vàng.

Với giao dịch chuyển khoản, chỉ nên xác nhận khi tiền đã thực sự vào tài khoản. Không nên tin vào hình ảnh hay thông báo chưa được kiểm chứng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị, khi phát hiện nghi vấn liên quan đến tiền giả hoặc hành vi lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Việc chủ động nhận diện và phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đang ngày càng tinh vi.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng﻿