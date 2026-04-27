Tín hiệu trên điện thoại cho thấy tài khoản ngân hàng đang bị xâm nhập từ xa

Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã phát đi cảnh báo về những dấu hiệu trên điện thoại cho thấy tài khoản ngân hàng đang bị xâm nhập từ xa

Cụ thể, theo Công an tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Tuy nhiên, đi cùng sự thuận tiện đó là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm công nghệ cao. Một trong những thủ đoạn đáng lo ngại hiện nay là chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại (SIM Swap) nhằm xâm nhập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, không ít người dùng phản ánh tình trạng điện thoại bất ngờ mất sóng kéo dài, không thể gọi điện hoặc nhắn tin, trong khi các thiết bị xung quanh vẫn hoạt động bình thường. Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, đây có thể không đơn thuần là lỗi kỹ thuật, mà là dấu hiệu SIM đã bị đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát.

Thủ đoạn tinh vi, nhắm vào tài khoản ngân hàng

Theo ghi nhận, các đối tượng thường thực hiện hành vi này qua nhiều bước.

Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền sử dụng SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Trước tiên, kẻ gian thu thập thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại... từ mạng xã hội hoặc các nguồn dữ liệu bị rò rỉ.

Sau đó, chúng tìm cách chiếm quyền kiểm soát số thuê bao bằng nhiều hình thức như giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện hỗ trợ nâng cấp SIM 4G, 5G và yêu cầu người dùng nhắn tin theo cú pháp lạ. Thực chất, đây có thể là lệnh kích hoạt SIM mới hoặc chuyển quyền sử dụng sang thiết bị khác.

Một thủ đoạn khác là sử dụng giấy tờ giả để đến điểm giao dịch, báo mất SIM và yêu cầu cấp lại số điện thoại đang thuộc quyền sử dụng của nạn nhân.

Khi đã kiểm soát được số điện thoại, đối tượng tiếp tục dùng chức năng “quên mật khẩu” của các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử để nhận mã OTP qua SMS, từ đó đổi mật khẩu và chuyển tiền khỏi tài khoản.

Những dấu hiệu cần cảnh giác

Người dân cần đặc biệt chú ý nếu điện thoại xuất hiện các biểu hiện bất thường như:

- Đang sử dụng bình thường nhưng đột ngột mất sóng, hiển thị “No Service” hoặc “Không có dịch vụ”.

- Không thể gọi điện, nhắn tin dù máy vẫn còn pin và khu vực vẫn có tín hiệu.

- Nhận được tin nhắn xác nhận đổi SIM, thay đổi thông tin tài khoản hoặc mã OTP dù bản thân không thực hiện giao dịch.

Nếu xuất hiện đồng thời các dấu hiệu trên, nguy cơ bị chiếm SIM là rất lớn.

Cách phòng tránh

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài khoản bằng các biện pháp sau:

- Đăng ký thuê bao chính chủ với nhà mạng.

- Không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi tự xưng nhân viên nhà mạng yêu cầu thao tác nâng cấp SIM từ xa.

- Ưu tiên sử dụng Smart OTP hoặc ứng dụng tạo mã xác thực như Google Authenticator thay vì nhận OTP qua tin nhắn SMS.

- Không đăng tải công khai ảnh căn cước công dân, thông tin cá nhân hoặc số điện thoại lên mạng xã hội.

- Không dùng ngày sinh, số điện thoại làm mật khẩu hoặc tên đăng nhập.

- Cảnh giác với tin nhắn chứa đường link lạ, yêu cầu xác minh tài khoản hoặc chuyển tiền.

Cần làm gì khi điện thoại bất ngờ mất sóng?

Khi điện thoại mất tín hiệu bất thường, người dân nên nhanh chóng dùng thiết bị khác liên hệ tổng đài chính thức của nhà mạng để kiểm tra tình trạng SIM.

Các đầu số hỗ trợ gồm:

- Viettel: 18008098

- VinaPhone: 18001091

- MobiFone: 18001090

Đồng thời, cần liên hệ ngân hàng để tạm khóa dịch vụ trực tuyến, ngăn chặn giao dịch trái phép. Nếu có dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, hãy thông báo ngay cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp biết số điện thoại của bạn có thể đã bị xâm phạm để họ cảnh giác với các tin nhắn mượn tiền, xin mã xác minh hoặc gửi liên kết đáng ngờ.