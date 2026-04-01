3 trường hợp cần xác thực lại thông tin để không bị khóa SIM

Theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, người dùng di động cần bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với dữ liệu định danh cá nhân. Trường hợp không xác thực hoặc để sai lệch thông tin, SIM có thể bị khóa một chiều, hai chiều hoặc bị thu hồi theo quy định.

Hiện có 3 nhóm thuê bao được khuyến nghị cần sớm rà soát và cập nhật thông tin để tránh gián đoạn liên lạc.

Người đăng ký bằng CMND 9 số hoặc CCCD cũ: Đây là nhóm từng đăng ký SIM bằng chứng minh nhân dân 9 số hoặc căn cước công dân mã vạch, căn cước đời cũ. Khi cơ sở dữ liệu được đối chiếu, thông tin này có thể không còn đồng bộ với dữ liệu hiện hành.

Người dùng thuộc nhóm này cần cập nhật lại bằng Căn cước công dân gắn chip mới nhất thông qua tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” trên ứng dụng của nhà mạng.

Người đăng ký bằng giấy tờ khác: Những thuê bao đăng ký bằng hộ chiếu, giấy tờ ngành công an, quân đội hoặc các giấy tờ tùy thân khác cũng nằm trong diện cần chuẩn hóa lại dữ liệu.

Người dùng nên truy cập ứng dụng của nhà mạng để thực hiện mục “Chuẩn hóa thông tin”, cập nhật giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn.

SIM đứng tên người khác: Đây là trường hợp khá phổ biến trên thị trường, gồm SIM đăng ký dưới tên người thân, bạn bè hoặc SIM mua sẵn đã kích hoạt từ trước.

Khi xác thực sinh trắc học được triển khai, người đang sử dụng nhưng không phải chủ thuê bao sẽ không thể hoàn tất xác minh. Để tiếp tục sử dụng, chủ cũ và người dùng hiện tại cần đến điểm giao dịch nhà mạng để làm thủ tục sang tên chính chủ.

Sau gần nửa tháng người dân kiểm tra thông tin số thuê bao trên ứng dụng VNeID, nhiều trường hợp cho biết bất ngờ khi phát hiện có số điện thoại đứng tên mình nhưng không sử dụng và không rõ ai đã dùng thông tin cá nhân để đăng ký. Theo đánh giá, thị trường vẫn còn lượng lớn thuê bao dùng thông tin cũ, đăng ký hộ hoặc không trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.

Việc rà soát lần này được xem là bước tiếp theo trong lộ trình làm sạch thị trường viễn thông. Trước đây, tình trạng đăng ký SIM dễ dàng dẫn tới SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và thuê bao không chính chủ diễn ra phổ biến.

Siết chặt xác thực thuê bao không chỉ nhằm chuẩn hóa dữ liệu người dùng theo tinh thần Nghị quyết 57, mà còn hướng tới giảm các hành vi lừa đảo qua cuộc gọi và tin nhắn đang ngày càng tinh vi.