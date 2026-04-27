Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý quy định mới nhất

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963 ngày 22/4 quy định khung giờ sử dụng điện có hiệu lực từ ngày ký.

Theo quy định vừa được ban hành, cơ cấu thời gian sử dụng điện trong ngày được thiết kế lại như sau:

Giờ cao điểm: Áp dụng liên tục trong 5 tiếng, từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày (trừ Chủ nhật). Khung giờ cao điểm sáng (9h30 - 11h30) chính thức được bãi bỏ.

Giờ bình thường: Bao gồm hai khoảng thời gian từ 6h - 17h30 và từ 22h30 - 24h, tổng thời lượng là 13 giờ/ngày.

Giờ thấp điểm: Duy trì cố định từ 0h đến 6h sáng hằng ngày.

So với quy định hiện hành, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành hai khung, gồm cả ban ngày và buổi tối (9h30 - 11h30 và 17h - 20h). Giờ thấp điểm hiện hành từ 22h - 4h sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

Dù khung giờ mới đã được xác lập, nhưng người dân và doanh nghiệp cần lưu ý về thời điểm thực hiện. Theo thông tin từ Cục Điện lực (Bộ Công Thương), các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới này chưa được áp dụng ngay.

Việc triển khai trên thực tế sẽ chính thức bắt đầu vào thời điểm có quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa cơ chế tính giá và khung thời gian vận hành hệ thống.

Theo cơ quan quản lý, quy định mới sẽ làm thay đổi hành vi sử dụng điện của các tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm. Các chuyên gia cũng nhận định, giá điện sinh hoạt của người dân sẽ không bị thay đổi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao trọng trách triển khai thống nhất trên toàn hệ thống. Để đảm bảo tính linh hoạt, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi nhu cầu phụ tải có biến động lớn, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để xem xét cập nhật các mốc thời gian phù hợp.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) sẽ đóng vai trò cung cấp dữ liệu kỹ thuật về công suất, sản lượng làm căn cứ khoa học cho các phương án điều chỉnh trong tương lai.