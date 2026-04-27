Công an chỉ đích danh 2 số điện thoại lừa đảo: Người dân không nên bắt máy hay gọi lại

Ngày 20/4/2026, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.Đ (trú tại Gia Lai) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn với thủ đoạn giả danh cán bộ công an, dàn dựng kịch bản rất tinh vi.

Theo trình báo, vào sáng 18/4/2026, anh Đ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.481. Người gọi tự xưng tên Dũng, giới thiệu đang công tác tại Trại tạm giam T20 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và đề nghị thuê anh Đ đưa máy đào đến tháo dỡ một công trình cũ.

Sau khi tạo dựng được sự tin tưởng ban đầu, đối tượng tiếp tục nhờ anh Đ đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị. Đồng thời, người này cung cấp thêm số điện thoại của một người khác tên “Dũng Đắk Lắk” (0389.223.208), được giới thiệu là bên cung cấp hàng hóa.

Các đối tượng sau đó triển khai một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước hết, “Dũng T20” gửi cho anh Đ hình ảnh chụp màn hình giả mạo thể hiện đã chuyển khoản số tiền đặt cọc 102 triệu đồng. Tiếp đến, người bán hàng thông báo chưa đủ tiền để hoàn tất thủ tục xuất kho và đề nghị anh Đ chuyển khoản tạm ứng, cam kết sẽ được đơn vị thanh toán lại sau.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục viện lý do “chuyển khoản sai nội dung”, liên tục thúc giục anh Đ chuyển thêm tiền để kế toán hoàn trả các giao dịch trước. Tin tưởng vào danh nghĩa cán bộ công an và kịch bản được dàn dựng bài bản, anh Đ đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản số 100256947 tại Ngân hàng Eximbank, mang tên DOAN TRUNG THIEN, với tổng số tiền lên tới 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ mới nghi ngờ và liên hệ người quen tại Trại tạm giam T20 để xác minh. Lúc này, anh bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ. Qua đây, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước để giao dịch kinh tế qua điện thoại. Khi có nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an gần nhất để xác minh, tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

(Theo Công an tỉnh Gia Lai)