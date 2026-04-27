Thay đổi lớn về giấy tờ khi đi máy bay mà hành khách bắt buộc phải nắm rõ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an vừa

ừa ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không. Điểm đáng chú ý nhất trong quy định mới này là việc Giấy phép lái xe (bằng lái) chính thức không còn được chấp nhận để thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh hàng không. Đây là thay đổi quan trọng mà hành khách cần đặc biệt lưu ý để tránh sự cố đáng tiếc tại sân bay.

Danh mục giấy tờ cho hành khách bay nội địa

Hành khách mang quốc tịch Việt Nam khi thực hiện các chuyến bay trong nước cần chuẩn bị một trong các loại giấy tờ chính thống sau đây:

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID): Đây là phương thức hiện đại và được khuyến khích nhất hiện nay.

Giấy tờ tùy thân cơ bản: Thẻ Căn cước, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy thông hành.

Đối với trẻ em: Giấy khai sinh (cho trẻ dưới 14 tuổi) hoặc Giấy chứng sinh (cho trẻ dưới 02 tháng tuổi).

Các loại thẻ đặc thù: Thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, thẻ Đại biểu Quốc hội, giấy chứng minh của lực lượng Công an/Quân đội hoặc thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không.

Giấy xác nhận nhân thân: Trong trường hợp mất giấy tờ, hành khách có thể dùng giấy xác nhận có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (có giá trị trong 30 ngày).

Riêng đối với người nước ngoài, ngoài Hộ chiếu và thị thực hợp lệ, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cũng đã được công nhận chính thức để làm thủ tục bay nội địa tại Việt Nam.

Yêu cầu đối với chuyến bay quốc tế

Khi thực hiện hành trình bay ra nước ngoài, các yêu cầu về giấy tờ có phần khắt khe hơn. Hành khách bắt buộc phải có Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn hiệu lực. Đi kèm với đó là các loại giấy tờ chứng minh quyền cư trú hoặc đi lại như Thị thực (Visa), thẻ thường trú, tạm trú hoặc thẻ đi lại doanh nhân APEC. Đặc biệt, nếu các quốc gia có thỏa thuận quốc tế chung, thẻ Căn cước công dân cũng có thể được sử dụng thay thế hộ chiếu trong một số trường hợp cụ thể.

Những lưu ý mà hành khách cần biết khi làm thủ tục

Công an Gia Lai nhấn mạnh, tất cả giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải là bản chính và còn giá trị sử dụng . Đối với các loại giấy tờ điện tử như VNeID mức 2 hay giấy khai sinh điện tử, hành khách phải đảm bảo ứng dụng và tài khoản đang hoạt động bình thường tại thời điểm xuất trình cho nhân viên an ninh.

Việc cập nhật quy định mới theo Thông tư 14/2026/TT-BCA giúp chuẩn hóa quy trình an ninh, tuy nhiên cũng đòi hỏi người dân cần chủ động hơn trong việc kiểm tra túi giấy tờ của mình trước khi ra sân bay. Tuyệt đối không chủ quan sử dụng bằng lái xe như trước đây để tránh việc bị từ chối làm thủ tục, gây ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.