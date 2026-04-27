4 số điện thoại mà ai dùng Vietcombank đều phải cảnh giác

Theo thông tin từ trang chủ Vietcombank, thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là khách hàng bất ngờ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn qua SMS, Zalo, Messenger từ những người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Đáng chú ý, kẻ gian còn sử dụng công nghệ giả danh lời chào của tổng đài tự động, thông báo khách hàng đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng và yêu cầu nhấn phím 1 hoặc phím 0 để kết nối với tổng đài viên. Ngay khi nạn nhân thao tác theo, hệ thống sẽ ngắt máy. Sau đó, chúng dùng số điện thoại cá nhân gọi lại để tiếp tục dẫn dụ nạn nhân. Một số đầu số điện thoại lừa đảo đã bị nhiều người dùng báo cáo bao gồm 02366888766, 02488860469, 02888865154 và 1900355561.

Khi đã tạo được lòng tin ban đầu, kẻ giả mạo sẽ thuyết phục nạn nhân đăng ký phát hành thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ mở thẻ tín dụng trực tuyến. Trong quá trình thao tác, chúng khéo léo yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật vô cùng nhạy cảm như hình ảnh thẻ, dãy số in trên thẻ, tên chủ thẻ, mã OTP, hoặc yêu cầu cung cấp cả thông tin CCCD, dữ liệu sinh trắc học và mật khẩu đăng nhập ứng dụng VCB Digibank.

Từ những dữ liệu quan trọng này, đối tượng lừa đảo lập tức liên kết thẻ của nạn nhân với các ví điện tử của chúng hoặc thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử để tẩu tán tài sản bằng cách mua các mặt hàng có giá trị cao như iPhone, MacBook. Tinh vi hơn, chúng còn tạo ra các lý do giả mạo như yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản một số tiền để thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành, hoặc nhằm mục đích "nâng điểm tín dụng" mới đủ điều kiện mở thẻ. Bằng cách này, tiền của khách hàng sẽ bị chiếm đoạt trực tiếp.

Để không trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nguyên tắc sống còn là bạn tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ, bao gồm thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng hay mã OTP cho bất kỳ ai. Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp những dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, bạn cần hết sức cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn hay email, bởi ngân hàng không gửi link yêu cầu đăng nhập qua các kênh này. Mọi giao dịch hay thắc mắc cần được thực hiện qua các kênh chính thức của Vietcombank. Bạn có thể kiểm tra độ tin cậy bằng biểu tượng ổ khóa an toàn trên website chính thức, dấu tích xanh xác nhận trên Fanpage Facebook. Nếu cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 1900545413 đối với khách hàng thông thường, 18001565 đối với khách hàng ưu tiên, hoặc liên hệ qua mục chuyên viên chăm sóc chuyên trách ngay trên ứng dụng VCB Digibank.