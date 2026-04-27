Cảnh báo nóng cho hơn 3,5 tỷ người dùng ứng dụng này

Đại diện nhóm phát triển của Google xác nhận bản cập nhật mới nhất sẽ giải quyết triệt để 19 vấn đề bảo mật hệ thống. Để bảo vệ an toàn cho những thiết bị chưa kịp cập nhật, hãng hiện chỉ công khai chi tiết 3 lỗ hổng nguy hiểm nhất do các chuyên gia độc lập báo cáo. Nghiêm trọng nhất trong số này là lỗi mang mã CVE 2026 6919 nằm trong công cụ Chrome DevTools. Đây là dạng lỗi cực kỳ tinh vi khi trình duyệt tiếp tục xử lý một vùng bộ nhớ dù nó đã được giải phóng. Lợi dụng khe hở này, tin tặc có thể dụ người dùng truy cập vào các trang web độc hại để dễ dàng xuyên thủng các lớp lá chắn an ninh của trình duyệt.

Bên cạnh đó, hai lỗ hổng còn lại đánh trực tiếp vào GPU, tức thành phần xử lý đồ họa trên thiết bị. Một lỗi được xếp ở mức độ rủi ro cao vì cho phép tin tặc đọc dữ liệu ngoài phạm vi kiểm soát. Lỗi còn lại dù ở mức trung bình nhưng lại rất dễ dính bẫy, bởi nó có thể bị kích hoạt âm thầm chỉ thông qua một tập tin video độc hại mà bạn vô tình lướt qua. Việc chậm trễ cập nhật lúc này có thể đặt toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng vào vòng nguy hiểm.

Thông thường, trình duyệt Chrome sẽ tự động tải về các bản cập nhật một cách lặng lẽ ở chế độ nền. Tuy nhiên, thao tác này sẽ trở nên vô nghĩa và bản vá không thể kích hoạt an toàn nếu người dùng quên khởi động lại phần mềm. Vì vậy, bạn nên chủ động kiểm tra ngay lập tức bằng cách mở trình duyệt Chrome, nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên cùng bên phải, tìm đến mục Trợ giúp và chọn Giới thiệu về Google Chrome. Ngay khi hệ thống thông báo tải xong bản vá, bạn chỉ cần nhấn nút khởi động lại là thiết bị đã được bảo vệ.

Hiện tại, Google đã triển khai phiên bản an toàn mang mã 147.0.7727.116 cho toàn bộ người dùng máy tính chạy Windows, macOS và Linux. Riêng một số dòng máy có thể nhận bản cập nhật đuôi 117. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là hệ điều hành Android, hãy truy cập ngay vào cửa hàng ứng dụng Google Play để làm mới trình duyệt Chrome của mình trước khi quá muộn.