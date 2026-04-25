Ai đến Sài Gòn du lịch, đáp Tân Sơn Nhất dịp lễ, nhất định phải biết điều này để bắt xe công nghệ siêu nhanh

Hành trình du lịch Sài Gòn của bạn có thể sẽ kém vui đi vài phần nếu ngay khi vừa đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất đã phải đối mặt với cảnh mỏi mòn chờ đợi hay vã mồ hôi kéo vali tìm xe. Đặc biệt trong những dịp lễ tết đông đúc, việc di chuyển từ sân bay về khách sạn luôn là rào cản khiến nhiều người e ngại. Tuy nhiên, nếu chuyến bay của bạn hạ cánh tại nhà ga T3, có một bí kíp bắt xe cực kỳ nhanh gọn và thảnh thơi mà bạn nhất định phải bỏ túi ngay.

Hành khách đến nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cần di chuyển xuống tầng 1 để gọi xe

Theo đó, hành khách đáp xuống nhà ga T3 Tân Sơn Nhất thì tuyệt chiêu thoát cảnh chen chúc chính là ưu tiên đặt xe Green SM (trước đây là Xanh SM). Khác với những trải nghiệm gọi xe thông thường, Green SM được ưu ái bố trí bãi đậu ngay tại khu vực sảnh đón khách của nhà ga. Bạn chỉ cần di chuyển xuống tầng 1, đi dọc đến khu vực cột số 09 đến 16 là sẽ thấy hàng dài xe màu xanh túc trực sẵn sàng ngay trước cửa. Vừa bước ra khỏi ga là có xe lên ngay, không mất thời gian chờ tài xế di chuyển từ ngoài vào hay lo lắng tình trạng bị hủy chuyến giữa chừng.

Luôn có sẵn rất nhiều chiếc Green SM taxi ở sảnh đón khách nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngược lại, nếu quen đặt các hãng xe công nghệ khác, du khách sẽ phải vất vả hơn. Theo quy định phân luồng tại nhà ga T3, điểm đón của các ứng dụng gọi xe khác không nằm ngay trước sảnh. Sau khi xuống tầng 1, bạn sẽ phải rẽ phải và kéo hành lý băng qua quãng đường dài từ 200 đến 300 mét hướng về phía cuối đường nơi có nhà giữ xe. Việc vác theo hành lý cồng kềnh, cộng thêm sự mệt mỏi sau chuyến bay dài và thời tiết oi bức có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi, nhất là khi đi cùng gia đình có trẻ nhỏ.

Để thao tác đón xe dễ dàng hơn nữa, ngay khi mở ứng dụng Green SM, bạn sẽ thấy hệ thống tích hợp sẵn hình ảnh minh họa vị trí đón khách cực kỳ trực quan. Bản đồ thu nhỏ này chỉ dẫn chính xác điểm đứng, giúp bạn không bao giờ lo lạc đường hay bối rối giữa không gian rộng lớn của nhà ga mới. Thêm vào đó, việc tuân thủ đặt xe qua ứng dụng chính thống cũng giúp bạn tránh hoàn toàn được rủi ro bị chèo kéo hay chặt chém bởi những "xe dù" hoạt động tinh vi ngoài sân bay.

Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và mở ứng dụng Green SM để đặt xe, du khách được hướng dẫn chi tiết để đến điểm đón xe

Về khâu thanh toán khi đi Green SM Taxi cũng rất linh hoạt, hãng có hỗ trợ nhiều phương thức tiện lợi bao gồm: tiền mặt, thẻ (Visa/MasterCard/JCB), ví điện tử (VNPAY, MoMo, ZaloPay, ShopeePay) qua ứng dụng Xanh SM hoặc tính năng VNPAY Taxi trên ứng dụng ngân hàng. Khách hàng cũng có thể sử dụng "Thẻ Xanh điện tử" (Xanh eCard) để thanh toán nhanh và hưởng ưu đãi.

Áp dụng ngay mẹo nhỏ này, chuyến đi khám phá Sài Gòn của bạn sẽ có một khởi đầu suôn sẻ, mát mẻ và giữ trọn được năng lượng để có một hành trình thú vị.