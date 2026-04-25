Mẫu iPhone giảm hơn 10 triệu đồng, giá đang “chạm đáy”

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, mẫu iPhone mới ra mắt năm vừa rồi đang được các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đưa về mức giá thấp nhất kể từ thời điểm ra mắt, với mức giảm lên tới hơn 10 triệu đồng tùy phiên bản.

Cụ thể, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được chào bán khoảng 23 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với tháng trước và giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Trong khi đó, bản 512GB còn khoảng 29 triệu đồng, thấp hơn 9,5 triệu đồng so với thời điểm mở bán. Mức giảm mạnh nhất thuộc về phiên bản 1TB khi giá bán hiện chỉ còn 34,5 triệu đồng, giảm tới 10,5 triệu đồng so với niêm yết.

iPhone 17 Pro và iPhone Air là 2 dòng sản phẩm mới được Apple ra mắt năm vừa qua. (Ảnh: TechRadar)

Động thái giảm giá sâu giúp sức mua của iPhone Air cải thiện đáng kể. Theo ghi nhận từ các đại lý, doanh số dòng máy này đã tăng khoảng 20% sau các đợt điều chỉnh giá gần đây, cho thấy người dùng phản ứng tích cực hơn khi sản phẩm bước vào vùng giá dễ tiếp cận.

Dù vậy, iPhone Air vẫn là mẫu máy mất giá nhanh nhất trong dải sản phẩm iPhone ra mắt năm 2025. Diễn biến này trái ngược với khả năng giữ giá tốt của dòng iPhone 17 trên thị trường.

Hiện tại, iPhone Air cũng đang rơi vào thế cạnh tranh trực tiếp với chính “người nhà” là iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Phiên bản iPhone 17 dung lượng 256GB đang được chào bán quanh mức 24,5 triệu đồng, chênh lệch không lớn so với iPhone Air.

Thống kê bán lẻ cho thấy iPhone 17 vẫn có sức tiêu thụ tốt hơn, với doanh số cao hơn khoảng 20% so với iPhone Air. Điều này cho thấy phần lớn người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn mẫu máy truyền thống, quen thuộc hơn trong cùng tầm giá.

iPhone Air nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, đẹp mắt

Được định vị là dòng sản phẩm mang tính thử nghiệm lớn của Apple trong năm qua, iPhone Air sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, mỏng nhẹ và khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, yếu tố đột phá về ngoại hình dường như chưa đủ để tạo sức hút mạnh với số đông người dùng.

Trên thực tế, iPhone Air được đánh giá phù hợp hơn với nhóm khách hàng trẻ, thích sự mới lạ và đề cao thiết kế cá tính. Trong khi đó, phần đông người mua vẫn có xu hướng chọn iPhone 17 như một lựa chọn an toàn hơn.