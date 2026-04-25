Checklist 5 món đồ công nghệ "nâng tầm" cuộc sống mà nhà giàu nào cũng có

Khái niệm xa xỉ giờ đây được định nghĩa bằng trải nghiệm sống không tì vết, nơi các thiết bị tự động hóa đóng vai trò như bộ não của ngôi nhà. Việc đầu tư vào một hệ sinh thái nhà thông minh chính là mua lại thời gian thảnh thơi, bảo vệ sức khỏe và khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Chính vì vậy, những món đồ dưới đây luôn có mặt trong những ngôi nhà hiện đại, sang trọng hay căn hộ cao cấp.

Robot hút bụi lau nhà

Thay vì những cỗ máy chạy loanh quanh vẫn cần người dùng đổ rác hay giặt giẻ thủ công, điểm nhấn của không gian sống đẳng cấp phải là một chiếc robot hút bụi lau nhà sở hữu trạm sạc toàn năng. Thiết bị này hoạt động như một quản gia mẫn cán, được tích hợp công nghệ AI tiên tiến để nhận diện và né tránh vật cản chuẩn xác tới từng milimet. Chu trình làm sạch được tự động hóa hoàn toàn từ việc hút bụi lên túi chứa cỡ lớn, cho đến tự động giặt và sấy khô giẻ lau bằng khí nóng diệt khuẩn. Gia chủ hoàn toàn không cần động tay vào nước hay bụi bẩn trong suốt cả tháng, giữ cho mặt sàn luôn bóng loáng một cách êm ái nhất.

Mức giá tham khảo cho dòng thiết bị đầu bảng này rơi vào khoảng từ 20 -35 triệu đồng, dễ dàng đặt mua tại gian hàng chính hãng.

Giá bán: 21.990.000 đồng Nơi mua: Shopee

Tủ chăm sóc quần áo thông minh

Việc bảo quản những trang phục đắt tiền như vest, lụa tơ tằm hay đồ dạ luôn là một bài toán khó, bởi chúng không thể giặt máy thông thường và việc mang ra tiệm tốn rất nhiều thời gian. Giải pháp hoàn hảo chính là chiếc tủ chăm sóc quần áo hoạt động dựa trên công nghệ hơi nước nguyên chất TrueSteam. Khác biệt hoàn toàn với máy giặt sấy, thiết bị này âm thầm làm sạch sâu, khử mùi, diệt khuẩn và vuốt phẳng mọi nếp nhăn chỉ trong một chu trình treo.

Với thiết kế mặt kính tráng gương sang trọng, nó không chỉ là một cỗ máy mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ hoàn hảo khi đặt trong phòng thay đồ cá nhân.

Giá bán: 37.712.000 đồng Nơi mua: Shopee

Khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt

Những chùm chìa khóa cồng kềnh hay nỗi lo quên mật khẩu đang dần lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho trải nghiệm mở cửa không chạm. Cảm giác bước về nhà và cánh cửa tự động mở ra mượt mà nhờ hệ thống khóa cửa nhận diện khuôn mặt mang lại sự tiện nghi tột bậc. Công nghệ này có khả năng quét đa chiều, chống sao chép bằng hình ảnh và nhận diện xuất sắc ngay cả trong bóng tối.

Các phiên bản cao cấp mang thiết kế kéo đẩy nguyên khối không tay cầm, tích hợp sẵn chuông hình kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh để gia chủ kiểm soát an ninh tuyệt đối mọi lúc mọi nơi.

Giá bán: 9.931.000 đồng Nơi mua: Shopee

Tháp giặt sấy luân chuyển tự động

Mảnh ghép định hình sự tiện nghi chính là giải pháp chăm sóc trang phục khép kín. Khác với việc phải vất vả canh giờ để chuyển đồ từ máy giặt sang máy sấy, tháp giặt sấy thiết kế liền khối mang đến sự đồng bộ tuyệt đối với một bảng điều khiển trung tâm duy nhất. Thiết bị sử dụng cảm biến thông minh để tự động phân bổ lượng nước giặt xả dựa trên độ bẩn, đồng thời đo lường chất liệu vải để đưa ra mức nhiệt độ sấy bảo vệ quần áo tốt nhất. Bất chấp thời tiết nồm ẩm hay khói bụi, quần áo luôn trong trạng thái thơm tho và mềm mại.

Giá bán: 41.297.520 đồng Nơi mua: Shopee

Hệ thống rèm cửa tự động

Trải nghiệm thức giấc sẽ trở nên tinh tế hơn bao giờ hết khi không gian sống được trang bị hệ thống rèm cửa tự động. Thay vì phải kéo tay nặng nề, rèm sẽ tự động mở ra đón nắng sớm theo đúng lịch trình cài đặt hoặc tự điều chỉnh dựa trên cảm biến ánh sáng thực tế. Khi kết nối vào hệ sinh thái nhà thông minh, bạn có thể dễ dàng điều khiển rèm bằng giọng nói hoặc thông qua một cú chạm trên màn hình điện thoại, tạo ra các kịch bản ánh sáng hoàn hảo cho những buổi tối xem phim hay những giờ phút nghỉ ngơi tĩnh lặng. Trọn bộ động cơ và ray trượt thông minh có giá khoảng 3.500.000 đồng.

Giá bán: 3.480.000 đồng Nơi mua: Shopee

