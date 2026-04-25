Ngân hàng Nhà nước cảnh báo quan trọng liên quan đến dữ liệu sinh trắc học

Trong văn bản chỉ đạo mới nhất gửi các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp khẩn yêu cầu siết chặt an ninh mạng trước tình trạng kẻ gian thu thập và lợi dụng dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản ngân hàng ảo, phục vụ cho các mục đích lừa đảo và rửa tiền.

Nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống phải thường xuyên rà soát và nâng cấp hạ tầng công nghệ. Trọng tâm của đợt nâng cấp này là việc tích hợp các giải pháp nhận diện và ngăn chặn công nghệ AI/deepfake can thiệp vào quá trình xác thực trên ứng dụng Mobile Banking và Online Banking. Hệ thống bắt buộc phải gửi thông báo và yêu cầu xác minh danh tính gắt gao hơn khi phát hiện tài khoản đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập từ một thiết bị hoàn toàn mới. Các ngân hàng cũng phải chủ động giám sát giao dịch, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm những hoạt động có dấu hiệu gian lận nhằm chặn đứng rủi ro ngay từ đầu.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật từ phía ngân hàng, người dân được khuyến cáo phải tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của chính mình. Người dùng tuyệt đối không chia sẻ dữ liệu sinh trắc học như quét khuôn mặt, vân tay, hay giọng nói cho bất kỳ cá nhân hay nền tảng không rõ nguồn gốc nào. Việc dễ dãi trong việc cung cấp thông tin cá nhân chính là tạo điều kiện thuận lợi nhất để tội phạm mạo danh, mở tài khoản thanh toán và thực hiện các phi vụ vi phạm pháp luật dưới tên của chính nạn nhân. Khách hàng cũng được nhắc nhở nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, cho thuê, mượn thẻ hay tài khoản ngân hàng.

Để răn đe các hành vi tiếp tay cho tội phạm, pháp luật đã có những chế tài xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ tháng 2 năm 2026, các hành vi mua bán, cho thuê hoặc mượn thông tin tài khoản sẽ bị xử phạt rất nặng.

Cụ thể, vi phạm từ 1 đến dưới 10 tài khoản sẽ bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng. Khung phạt tăng lên 150 đến 200 triệu đồng nếu số lượng tài khoản liên quan từ 10 trở lên, hoặc khi phát hiện hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để mở tài khoản. Nghiêm trọng nhất, mức phạt khung 200 đến 250 triệu đồng sẽ áp dụng cho những cá nhân mở và duy trì các tài khoản nặc danh hoặc mạo danh người khác.