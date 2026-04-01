Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt.

Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Thông thường nội dung tin nhắn tạo áp lực, ví dụ như yêu cầu đóng phạt ngay trong ngày, giữ giấy phép lái xe hoặc chuyển hồ sơ xử lý nếu không bấm vào link.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Cách tra cứu phạt nguội

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn"

Cụ thể, tại giao diện chính, bạn chỉ cần tìm đến mục Tra cứu phạt nguội ở góc phải, sau đó chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện), nhập biển số theo đúng định dạng quy định rồi nhấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau vài giây. Nếu không có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu. Ngược lại, nếu có lỗi, thông tin chi tiết sẽ được liệt kê, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị xử lý.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic.