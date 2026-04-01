Từ năm 2026, phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau

Theo Nghị định 296/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, các cá nhân và tổ chức vi phạm không chỉ bị đóng băng tài khoản ngân hàng mà còn có thể bị trừ thẳng tiền phạt vào lương hoặc các nguồn thu nhập hàng tháng. Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm chặn đứng tình trạng tẩu tán tài sản và nâng cao tính răn đe của pháp luật.

Biện pháp cưỡng chế khấu trừ thu nhập sẽ được áp dụng rộng rãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hoặc bất kỳ cá nhân nào đang hưởng lương từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thậm chí, những người lao động thời vụ, lao động tự do làm thuê cho các hộ kinh doanh hay người đang hưởng lương hưu cũng nằm trong diện bị áp dụng quy định nghiêm ngặt này. Tuy nhiên, mức khấu trừ mỗi lần sẽ được khống chế không vượt quá 30% tổng số tiền lương hoặc lương hưu thực lãnh sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm bắt buộc.

Đối với các nguồn thu nhập khác, mức trích lập tối đa là 50% để đảm bảo duy trì được mức sống tối thiểu cho người vi phạm và những người phụ thuộc. Cơ quan hoặc người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện việc trừ tiền này trong vòng ba ngày kể từ kỳ trả lương gần nhất và chuyển thẳng vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh việc trừ lương, biện pháp đánh trực tiếp vào tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, kho bạc hay chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được thực thi một cách triệt để. Ngay khi nhận được quyết định cưỡng chế, các ngân hàng bắt buộc phải tiến hành phong tỏa tài khoản của người vi phạm chỉ trong vòng một ngày làm việc. Số tiền bị đóng băng sẽ tương đương với mức tiền phạt mà cá nhân hoặc tổ chức đó phải nộp.

Trong trường hợp số dư trong tài khoản không đủ để nộp phạt, ngân hàng sẽ tiến hành phong tỏa toàn bộ số tiền hiện có và thông báo ngay cho chủ tài khoản về việc trích chuyển dòng tiền. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện hành vi cố tình tẩu tán tài sản sang cho bên thứ ba cất giữ, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền kê biên, thu hồi và bán đấu giá các tài sản có giá trị tương ứng để đảm bảo quyết định xử phạt được thi hành một cách triệt để nhất.