iPhone 17 đang giảm giá chưa từng có, iPhone Air chạm đáy mới

iPhone 17 series giảm giá sâu

Từng được ví là "con gà đẻ trứng vàng" và luôn chiếm tỷ trọng doanh số áp đảo tại các hệ thống như Di Động Việt hay FPT Shop, iPhone 17 Pro Max nay lại trở thành tâm điểm của một đợt bão giá quy mô lớn. Không còn là những mức giảm nhỏ giọt mang tính tượng trưng, giá bán của mẫu siêu phẩm này đã lao dốc mạnh mẽ, phá vỡ mọi kỷ lục về khả năng giữ giá của Apple. Các phiên bản từ 256GB đến 512GB liên tục được đại lý điều chỉnh giảm sâu hàng triệu đồng, đưa mức giá hiện tại chạm đáy kể từ khi lên kệ. Điển hình như iPhone 17 Pro Max phiên bản 512GB cũng được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng xuống còn 43 triệu đồng.

Cú sụt giá đột ngột này đang tạo ra một cơn sốt mua sắm thực sự, biến đây trở thành cơ hội vàng hiếm có để người tiêu dùng nâng cấp lên thiết bị cao cấp nhất với chi phí tiết kiệm tối đa.

iPhone Air tung chiêu giảm giá

Trái ngược hoàn toàn với sự vững vàng của dòng Pro Max được ưa chuộng, mẫu iPhone Air thế hệ mới lại đang phải trải qua những đợt giảm giá vô cùng mạnh mẽ nhằm tìm kiếm chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường. Sau thời gian đầu lên kệ chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng, các đại lý đã đồng loạt mạnh tay hạ giá mẫu máy siêu mỏng này xuống mức đáy kể từ khi ra mắt.

Cụ thể, mức giá của iPhone Air phiên bản 256GB hiện chỉ còn khoảng 23 triệu đồng, "bốc hơi" tới 9 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu. Đáng chú ý hơn, phiên bản 1TB cao cấp nhất còn ghi nhận mức giảm kỷ lục lên tới 10,5 triệu đồng, đẩy giá bán xuống chỉ còn 34,5 triệu đồng. Theo chia sẻ từ các đại lý, động thái điều chỉnh giá về mức dễ tiếp cận này đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Mức độ quan tâm của người dùng đối với dòng Air đã có sự cải thiện rõ rệt trong những ngày qua, mặc dù phần đông khách hàng vẫn giữ tâm lý chọn giải pháp "an toàn" là iPhone 17 tiêu chuẩn hoặc nâng cấp hẳn lên dòng Pro.

Bên cạnh hai thái cực trên, các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro cũng được hệ thống bán lẻ áp dụng mức giảm nhẹ nhàng từ 300.000 đến 1,7 triệu đồng tùy thuộc vào từng phiên bản. Ở những đại lý quy mô nhỏ hơn, mức giá có thể còn cạnh tranh hơn từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy theo màu sắc cụ thể mà người dùng lựa chọn.

Việc điều chỉnh giá bán lần này được giới chuyên môn nhìn nhận là một bước đi vô cùng cần thiết của các nhà bán lẻ trong giai đoạn giữa vòng đời sản phẩm. Động thái này không chỉ giúp các hệ thống cân đối lại lượng hàng tồn kho, chuẩn bị sẵn sàng cho những chu kỳ kinh doanh tiếp theo mà còn trực tiếp mang lại cơ hội tuyệt vời để người tiêu dùng trong nước sở hữu những sản phẩm công nghệ cao cấp nhất với mức chi phí tối ưu.