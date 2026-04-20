iPhone 18 Pro Max hơn iPhone 17 Pro Max những điểm nào?

Thị trường công nghệ được dự báo sẽ đón nhận một cú hích lớn vào tháng 9 tới đây khi Apple dự kiến trình làng bộ đôi iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập hoàn toàn mới, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18, 18e hay iPhone Air thế hệ hai có thể lùi lịch ra mắt sang đầu năm 2027.

Về mặt ngoại hình, thay đổi đáng chú ý nhất đến từ việc "nhà táo" đang âm thầm thử nghiệm tùy chọn màu đỏ đậm (Deep Red) đầy quyền lực cho dòng Pro. Theo chuyên gia Mark Gurman của tờ Bloomberg - người vốn nổi tiếng với những dự báo chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt, đây là sự trở lại đầy hứa hẹn của sắc đỏ kể từ thế hệ iPhone SE 3 và dòng iPhone 14 ra mắt vào năm 2022. Cùng với màu sắc mới, mặt lưng của máy cũng được tinh chỉnh lại lớp kính Ceramic Shield nhằm tạo ra hiệu ứng mờ nhám mới lạ, đồng thời tối ưu hóa tối đa cho công nghệ sạc không dây MagSafe.

Không chỉ chăm chút mặt lưng, mặt trước của iPhone 18 Pro cũng trở nên thanh thoát hơn hẳn. Các chuyên gia thạo tin như Majin Bu và Ice Universe đều đồng loạt dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng xác nhận khu vực Dynamic Island sẽ được thu nhỏ khoảng 35% so với kích thước hiện tại trên iPhone 17 Pro. Hình ảnh rò rỉ về miếng dán màn hình với lỗ khoét bé hơn đáng kể đã củng cố thêm cho nhận định này. Bao quanh khu vực khuyết đỉnh tinh tế đó là không gian hiển thị rộng rãi 6,3 inch và 6,9 inch được duy trì từ thế hệ trước. Tuy nhiên, điểm nâng cấp nằm ở công nghệ tấm nền LTPO+ hoàn toàn mới giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, hứa hẹn kéo dài đáng kể thời lượng sử dụng pin cho người dùng.

Trải nghiệm nhiếp ảnh trên thế hệ iPhone mới cũng đánh dấu một bước tiến vĩ đại khi hệ thống camera chính 48 megapixel lần đầu tiên được trang bị khả năng thay đổi khẩu độ vật lý. Nâng cấp phần cứng đắt giá này cho phép người dùng chủ động kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tự do điều chỉnh độ sâu trường ảnh để tạo ra những bức hình xóa phông mượt mà và chuyên nghiệp nhất. Để hoàn thiện trải nghiệm quay chụp, Apple cũng quyết định đơn giản hóa nút Camera Control. Hãng sẽ loại bỏ các thao tác vuốt cảm ứng rườm rà dễ gây nhầm lẫn, đưa nút bấm này trở về với trải nghiệm bấm vật lý thuần túy và trực quan nhất.

Định hình sức mạnh cho toàn bộ hệ thống là bộ vi xử lý A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm thế hệ đầu tiên của TSMC. Bước nhảy vọt từ kiến trúc 3 nm lên 2 nm kết hợp cùng công nghệ đóng gói tiên tiến mang lại một mức hiệu suất vận hành vượt trội đi kèm khả năng tối ưu hóa năng lượng đỉnh cao. Về khả năng kết nối, Apple tiếp tục chứng minh sự tự chủ phần cứng khi trang bị modem 5G tự phát triển thế hệ thứ ba mang tên C2 (nâng cấp từ bản C1X), được đánh giá là dòng modem tiết kiệm pin nhất lịch sử iPhone. Cùng với đó là sự xuất hiện của chip kết nối N2 giúp tăng cường sức mạnh cho Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và đảm bảo độ ổn định tuyệt đối cho tính năng AirDrop.

Đáng chú ý nhất, theo báo cáo từ Bloomberg và The Information, modem C2 mới còn mang trong mình khả năng hỗ trợ tiêu chuẩn mạng phi mặt đất (NR-NTN). Nâng cấp hạ tầng này biến điều viễn tưởng thành hiện thực: người dùng iPhone 18 Pro có thể lướt web trực tiếp thông qua sóng vệ tinh ở bất cứ đâu, ngay cả khi đang để điện thoại trong túi quần hay ở trong nhà, thay vì chỉ giới hạn ở việc gửi tin nhắn khẩn cấp SOS như các thế hệ trước.