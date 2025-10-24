Gia Bình sẽ thành sân bay 5 sao hàng đầu thế giới

Theo Báo cáo số 101 mà Hội đồng thẩm định Nhà nước gửi Chính phủ (Hội đồng), hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã đạt điều kiện thông qua, khi có trên 2/3 số thành viên Hội đồng đồng ý thông qua.

Để kịp tiến độ trình Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, Hội đồng kiến nghị Chính phủ xem xét, thông qua dự án. Hội đồng cũng đề xuất giao Bộ Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư - Tập đoàn Masterise - chuẩn bị tờ trình của Chính phủ, để Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trường hợp dự án được Quốc hội chấp thuận, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời lưu ý ràng buộc các yêu cầu, điều kiện và cam kết của nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án Cảng HKQT Gia Bình có tổng vốn đầu tư gần 196.380 tỷ đồng , do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise làm nhà đầu tư. Công trình được định hướng đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO, đủ điều kiện tiếp nhận và khai thác các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới.

Mô phỏng sân bay Gia Bình. Ảnh minh họa: AI.

Theo đề xuất, sân bay Gia Bình sẽ được phát triển thành “sân bay thông minh - xanh - bền vững” thế hệ mới, đẳng cấp quốc tế, đạt chuẩn 5 sao , nằm trong Top 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax, đồng thời hướng tới nhóm có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) do Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI) đánh giá.

Masterise định hướng Gia Bình trở thành cửa ngõ hàng không chiến lược của miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa quốc tế, đồng thời là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Dự án có diện tích gần 1.885 ha, thời hạn hoạt động 70 năm (2025 - 2095), đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh).

Theo quy hoạch, sân bay được thiết kế đáp ứng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050, giữ vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế khu vực phía Bắc.

Sân bay dự kiến có 4 đường cất hạ cánh, bố trí thành 2 cặp ở phía Bắc và phía Nam, cách nhau 1.800 m, đảm bảo khai thác độc lập, cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ và khu kỹ thuật bay đạt chuẩn 4F .

Khu dịch vụ hàng không gồm: Nhà ga hành khách công suất 30 triệu khách/năm; Nhà ga hàng hóa công suất 1,6 triệu tấn/năm; Khu bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp nhiên liệu, suất ăn và trang thiết bị hàng không.

Khu dịch vụ phi hàng không sẽ phát triển tổ hợp thương mại - logistics - dịch vụ hỗ trợ hành khách, kết hợp hệ thống an ninh, cứu nạn, giao thông kết nối đa phương thức và các công trình phụ trợ khác, theo tiêu chuẩn xanh - thông minh - bền vững.

Tổng vốn đầu tư của dự án gồm gần 29.457 tỷ đồng vốn góp và hơn 166.921 tỷ đồng vốn huy động. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2025 - 2030) sẽ hoàn thành các hạng mục chính, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.