(G)I-DLE tài năng là thế nhưng có 1 thành viên bị gắn mác "bình hoa di động", suốt ngày phải hát những câu vô nghĩa!

Suốt thời gian hoạt động với (G)I-DLE, Shuhua luôn vướng phải các tranh cãi không đáng có về tài năng. Nữ thần tượng thường được giao hát đoạn rất ngắn, có phần hơi vô nghĩa, thậm chí không có line hát trong các ca khúc của nhóm. Trong khi người hâm mộ của Shuhua tức giận cho rằng Cube đang đối xử bất công với thần tượng thì nhiều khán giả nhận xét cô hát quá kém nên chưa đủ sức để giao những phần hát quan trọng.

Ở nhiều bài hát chủ đề của nhóm Shuhua toàn được giao những đoạn ngắn, thậm chí chỉ toàn là "là lá la"... suốt nguyên bài. Số lượng câu hát mà cô nàng được hát trọn vẹn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Shuhua thường bị giao những câu hát vô nghĩa

Thiếu sự cải thiện về kỹ năng

Từ khi ra mắt vào năm 2018 đến nay, khả năng thanh nhạc cũng như biểu cảm trên sân khấu của Shuhua chưa có sự cải thiện đáng kể. Không chỉ vậy, tiếng Hàn của cô nàng cũng không vững dù thời gian thực tập lâu hơn so với Yuqi - thành viên ngoại quốc cùng nhóm đang nỗ lực từng ngày tỏa sáng hơn với loạt hoạt động cá nhân. Điều này khiến nhiều khán giả lo ngại rằng Shuhua đã thực sự tập luyện chăm chỉ để cải thiện kỹ năng hay chưa?

Thường xuyên mắc lỗi khi biểu diễn



Không chỉ tại các sân khấu của nhóm, tại KBS Gayo Daechukje cuối năm 2020, khi có một sân khấu đặc biệt cover ca khúc I Don't Know của Apink cùng hội em út của các nhóm nữ khác bao gồm Arin (Oh My Girl), Jang Wonyoung (IZ*ONE) và Yuna (ITZY), Shuhua cũng mắc vô cùng nhiều lỗi. Ban đầu, cả 4 cô gái đều nhận được nhiều lời khen ngợi vì visual và hình tượng ngọt ngào rất phù hợp với concept bài hát.

Tuy nhiên về sau Shuhua lại là người bị "ném đá" nhiều nhất khi netizen nhận ra cô nàng đã mắc nhiều lỗi khi trình diễn như chậm nhịp, lóng ngóng sai động tác...

Shuhua (váy vàng) lóng ngóng, liên tục nhảy sai

Khả năng hát live trên Yoo Hee Yeol's Sketchbook

(G)I-DLE từng xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook. Đây là một chương trình chú trọng vào khả năng vocal của các nghệ sĩ, và họ phải hoàn toàn hát live với ban nhạc tại show chứ không sử dụng bất kỳ hình thức hỗ trợ nào thêm. Do đó, mọi điểm yếu hay điểm mạnh trong giọng hát của nghệ sĩ sẽ được phô bày ra hoàn toàn khi họ trình diễn.

Theo đó, các thành viên (G)I-DLE đều nhận về nhiều lời khen ngợi khi trình diễn live hai ca khúc là Latata và DUMDi DUMDi. Tuy nhiên, chỉ riêng mình Shuhua là phải nhận về những lời chỉ trích mặc dù line hát của cô nàng rất ngắn. Nữ idol bị netizen chỉ ra rằng hát vừa không ổn định, không có hơi so với các thành viên khác.

Sân khấu Latata và DUMDi DUMDi của (G)I-DLE

Hát vu vơ trên sóng livestream cũng thành thảm họa

Shuhua thậm chí từng có một buổi livestream cùng fan và hát live những ca khúc Kpop nổi tiếng như Breathe của Lee Hi, 11:11 của Taeyeon, Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân... Từ buổi live này, công chúng có thể thấy giọng hát mộc của cô nàng hụt hơi khá nhiều, thậm chí có hướng "tông điếc".

Shuhua hát I Don't Know

Ngay sau khi live, cư dân mạng đã để lại nhiều comment mong Cube giải đáp lý do tại sao cô nàng 2000 này lại nằm trong đội hình ra mắt:

- Tôi xin lỗi nhưng thật sự nghe mà thấy stress luôn ấy.

- Ôi trời ơi, làm sao mà cô ấy debut được vậy? Toàn bộ 6 phút video này đều là tông điếc cả.... Đã 2 năm qua rồi nhưng mà cô ấy vẫn không tiến bộ gì thêm.

- Hát như vậy mà fan còn đòi chia thêm nhiều line cho Shuhua á?

- Ở đây tôi không có ý ghét bỏ gì, nhưng tôi tuyệt nhiên không hiểu tại sao Cube lại cho cô ấy debut mà không phải Chowon. Kiểu như tôi chẳng thấy được lý do gì họ chọn Shuhua mà loại Chowon luôn ấy.

- Tôi biết Shuhua vẫn đang nỗ lực, nhưng tốt hơn là fan của cô ấy nên ngừng bênh vực cô ấy với lý do phát âm hay vì cô ấy ban đầu được đào tạo làm diễn viên đi. Shuhua rõ ràng cần phải luyện tập nhiều hơn, nhưng Cube đã để cô ấy debut quá sớm. Và dù hát tiếng Hàn hay tiếng Trung thì giọng hát của cô ấy vẫn nghe tệ như nhau, vậy nên cũng chẳng phải là do phát âm đâu. Với cả cô ấy cũng đâu còn là tân binh nữa.

Không chỉ vậy, em út của (G)I-DLE cũng dính loạt thị phi vì vạ miệng. Vì vậy, nếu không thay đổi thì cô nàng có khả năng sẽ tăng một lượng lớn antifan trong thời gian tới. Có vẻ Cube nên có biện pháp chấn chỉnh nghệ sĩ của mình trước khi quá muộn.

