Gen Z làm mẹ: Thư giãn mà không than dữ

Thời gian gần đây, chủ đề "Gen Z làm mẹ" đã trở thành một xu hướng sáng tạo nội dung phổ biến trên khắp các nền tảng bởi loạt tình huống vừa hài hước, vừa chân thật. Những phụ huynh thế hệ mới có thể vừa pha sữa, vừa đăng story chăm con, hay thậm chí là chạy deadline trong lúc đang cho con ăn dặm.

Bên cạnh những chia sẻ mang màu sắc hài hước, tinh nghịch và lạc quan đặc trưng của thế hệ, giới trẻ cũng cho thấy một tư duy rất mới của bậc cha mẹ thời hiện đại: Không gán ghép vai trò làm mẹ với việc hy sinh cả thanh xuân. Con vẫn luôn là ưu tiên, nhưng mẹ Gen Z lựa chọn đồng hành cùng con mà vẫn có thể cân bằng với cuộc sống riêng của mình.

"Vì không muốn nuôi con trở thành một cuộc chạy đua, mình chọn cho con dùng những loại thực phẩm ‘đa zi năng’ vừa đủ chất, an toàn, lại tiện lợi trong nhiều tình huống. Mẹ thì nhìn có vẻ thư giãn đó, nhưng thật ra là đã tìm hiểu kỹ, chọn cái gì cũng phải có cơ sở khoa học. Đó không phải là làm mẹ kiểu lười mà là sự nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi mình tin là chỉ khi mẹ thấy thoải mái thì mới đủ năng lượng để chăm con lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ," chị Tố Hân (25 tuổi, Lâm Đồng, con 2 tuổi) chia sẻ.

Tư duy hiện đại này cũng thể hiện rõ trong xu hướng lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc trẻ. Theo khảo sát từ Nielsen, 67% mẹ Gen Z ưu tiên dùng sản phẩm all-in-one, tức một sản phẩm tích hợp nhiều chất dinh dưỡng và nhiều công dụng. Bên cạnh yếu tố tiện lợi, hiệu quả và dễ duy trì chính là kim chỉ nam của các bậc phụ huynh trong hành trình lớn lên cùng con.

Chị Mai Hằng (27 tuổi, Đắk Lắk) từng nghĩ rằng làm mẹ là phải hy sinh rất nhiều thứ, từ thời gian cá nhân đến những sở thích riêng. Nhưng càng nuôi con, chị càng nhận ra: nếu biết chọn cách phù hợp, hành trình làm mẹ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng, khoa học và vẫn đầy ắp yêu thương.

Chính vì vậy, khi biết đến những sản phẩm dinh dưỡng tích hợp đặc biệt là tăng cường nhiều loại vi chất dinh dưỡng được chị Hằng xem như một bước ngoặt trên hành trình chăm con. "Từ lúc chọn được giải pháp nhanh gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng theo khoa học mình thấy hành trình làm mẹ nhẹ đi rất nhiều. Mình không phải tất bật mỗi ngày mà vẫn yên tâm con được bổ sung đủ vi chất dinh dưỡng."

"Như khi con đi học, mình cũng đỡ lo hơn phần nào chuyện con ăn có đủ chất hay không. Mỗi sáng, mình luôn nhớ cho vào cặp của con 2 hộp sữa mà không mang lỉnh kỉnh bánh trái. Thói quen này khiến mình hoàn toàn yên tâm vì biết chắc rằng con sẽ được ‘nạp’ đủ vi chất dinh dưỡng để thoải mái học tập, vui chơi cùng bạn bè cả ngày dài," mẹ trẻ bật mí.

Không chỉ riêng Mai Hằng mà nhiều mẹ gen Z khác cũng bắt đầu thư giãn hơn với hành trình chăm con bằng cách đầu tư vào dinh dưỡng để con đủ chất, mẹ đủ nhàn. Là vị sữa thân quen với mẹ Gen Z từ nhỏ, Vinamilk ADM đã được nhiều mẹ "chọn mặt gửi vàng" nhờ công thức bổ sung đến 23 vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với một số vi chất dễ bị thiếu hụt ở trẻ em hiện nay. Cụ thể, Canxi và Vitamin D3 giúp con xương chắc, răng khỏe, dáng cao, Vitamin A cho mắt sáng, tự do khám phá, Kẽm và Selen giúp tăng cường đề kháng, hạn chế ốm vặt để con luôn vui khỏe mỗi ngày.

Chỉ cần vài hộp sữa trong balo, mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho con mà không cần chuẩn bị cầu kỳ. Vừa gọn vừa có thiết kế bắt mắt, ADM trở thành lựa chọn quen thuộc của các mẹ Gen Z hiện đại: hỗ trợ bữa phụ đủ chất cho con, giúp mẹ an tâm giữa nhịp sống bận rộn.

Sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM bổ sung 23 dưỡng chất thiết yếu.

Làm mẹ chưa bao giờ dễ, nhưng chỉ cần chọn đúng trợ thủ quan trọng, chẳng hạn như trợ thủ dinh dưỡng hiệu quả và thơm ngon mà vẫn đủ vị cho bé chọn như Vinamilk ADM vào khẩu phần ăn của bé mỗi ngày, sẽ khiến hành trình đồng hành cùng con sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi khi con đủ dưỡng chất, mẹ cũng an tâm và có thêm thời gian để cùng con lớn lên một cách thật hạnh phúc.

