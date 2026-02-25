Ngủ là khoảng thời gian cơ thể tự sửa chữa, điều hòa chuyển hóa và phục hồi năng lượng. Dù ở tuổi nào, giấc ngủ đủ và sâu vẫn là nền tảng của sức khỏe lâu dài. Thế nhưng nhiều người, đặc biệt từ sau tuổi trung niên, lại coi những bất thường khi ngủ là chuyện “tuổi tác”, bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sớm từ tim mạch, huyết áp hay thận.

Thực tế lâm sàng cho thấy không ít bệnh nhân tăng huyết áp sống thọ thường bắt đầu chú ý đến chất lượng giấc ngủ từ khoảng tuổi 50. Họ điều chỉnh lối sống, ăn uống và theo dõi sức khỏe định kỳ để ngăn những dấu hiệu nhỏ trở thành biến chứng lớn. Bác sĩ cảnh báo nếu khi ngủ thường xuyên xuất hiện 5 biểu hiện dưới đây, cơ thể có thể đang phát tín hiệu nguy hiểm.

Thứ nhất là hay tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác nghẹt thở, tức ngực, phải ngồi dậy mới dễ chịu hơn. Ở người tăng huyết áp, đặc biệt người lớn tuổi, dao động huyết áp ban đêm có thể làm tăng gánh nặng cho tim. Khi chức năng bơm máu suy giảm, tuần hoàn kém, lượng oxy cung cấp không đủ có thể gây khó thở, tức ngực. Nếu tình trạng này lặp lại, cần kiểm tra tim mạch thay vì chỉ nghĩ do ngủ kém.

Thứ hai là mất ngủ kéo dài, khó vào giấc hoặc tỉnh sớm rồi không ngủ lại được. Mất ngủ không chỉ là ngủ ít mà còn là ngủ không sâu, khiến cơ thể không được phục hồi đầy đủ. Ở người huyết áp không ổn định, sự dao động về đêm có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ. Nếu mất ngủ đi kèm mệt mỏi, đau đầu, suy giảm tập trung, cần nghĩ đến khả năng liên quan bệnh mạn tính thay vì chỉ do căng thẳng.

Thứ ba là ngáy to bất thường, tiếng ngáy lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí có quãng ngừng thở. Đây có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Tình trạng này làm giảm oxy máu lặp đi lặp lại trong đêm, khiến tim và não chịu áp lực lớn hơn, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nếu gia đình nhận thấy có hiện tượng ngừng thở khi ngủ, nên đi đo đa ký giấc ngủ để được chẩn đoán chính xác.

Thứ tư là đổ mồ hôi đêm nhiều, tỉnh dậy quần áo ướt, kèm khô miệng, mệt mỏi. Đổ mồ hôi trộm có thể liên quan rối loạn nội tiết, biến động huyết áp hoặc chức năng thận suy giảm. Nếu tình trạng này kéo dài, kèm sụt cân nhanh hoặc khát nước nhiều về đêm, cần tầm soát các bệnh lý toàn thân thay vì chủ quan.

Thứ năm là tê bì chân tay, chuột rút hoặc co giật nhẹ khi ngủ. Huyết áp cao lâu ngày có thể làm tổn thương mạch máu và thần kinh, gây rối loạn tuần hoàn. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm khi cơ thể ở trạng thái thư giãn, có thể liên quan đến vấn đề mạch máu hoặc thần kinh, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và tai biến mạch máu não.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bất thường trong giấc ngủ thường là tín hiệu sớm của rối loạn tim mạch và chuyển hóa. Tự ý dùng thuốc an thần, thuốc bổ hay các sản phẩm “giải nhiệt” chỉ giúp che lấp triệu chứng mà không giải quyết nguyên nhân.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lão khoa Trung Quốc năm 2002 cho thấy chất lượng giấc ngủ ở người cao tuổi có liên quan chặt chẽ đến tình trạng bệnh mạn tính và mức độ kiểm soát huyết áp. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu kể trên, việc thăm khám và kiểm tra chuyên sâu là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Giấc ngủ không chỉ phản ánh trạng thái nghỉ ngơi, mà còn là “tấm gương” của tim, mạch máu và nhiều cơ quan khác. Lắng nghe cơ thể từ những thay đổi nhỏ trong đêm có thể giúp ngăn ngừa biến chứng lớn trong tương lai.

Nguồn và ảnh: Sohu