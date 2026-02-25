Cà Mau: Tăng cường điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Hình minh họa.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Nhằm kịp thời xử lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do hải sản để bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế có giường bệnh phải tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh, đảm bảo không để xảy ra diễn biến nặng, đe dọa tính mạng. Các cơ sở y tế cần theo dõi sát tình trạng người bệnh, chủ động hội chẩn liên viện hoặc xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên khi cần thiết.

Chi cục An toàn thực phẩm được giao chủ trì, phối hợp với các trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân các vụ nghi ngộ độc; đồng thời giám sát diễn biến, tổng hợp và báo cáo theo quy định về Cục An toàn thực phẩm và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân nâng cao kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn, chế biến đến bảo quản và sử dụng.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, lưỡi, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy sau ăn uống, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Các trạm y tế cơ sở cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời chủ động phối hợp điều tra, báo cáo và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.