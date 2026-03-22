Ga tàu Nha Trang: 'Nhân chứng sống' mang dấu ấn hơn 90 năm tuổi

VĐV tham Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, đi trên các đoàn tàu do Công ty CP Vận tải đường sắt quản lý, sẽ được áp dụng giá vé ưu đãi. Theo đó, vé chiều đi từ ngày 17-28/3 và vé chiều về từ ngày 29-31/3 có giá bán bằng 80% giá vé cùng thời điểm. Mỗi VĐV được mua 1 vé chiều đi và 1 vé chiều về, với mức giá nêu trên. Chiều đi, có ga nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (các ga tàu có đỗ đón trả khách), ga đến là Ga Nha Trang. Chiều về, ga đi là Ga Nha Trang, ga đến là ga nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (các ga tàu có đỗ đón trả khách).