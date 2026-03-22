Ga tàu Nha Trang: 'Nhân chứng sống' mang dấu ấn hơn 90 năm tuổi

Trương Định - Phùng Quang, Theo Tiền Phong 19:02 22/03/2026
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ga Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa không chỉ là điểm giao thông quan trọng mà còn là chứng nhân của những năm tháng hào hùng, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của phố biển Nha Trang.

Ga Nha Trang nằm trên đường Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công trình được xây dựng từ khoảng những năm 1936.

Ga Nha Trang hiện còn giữ nguyên phong cách kiến trúc cổ điển Pháp﻿ với lối thiết kế hài hòa, đồ sộ, từng được xem là một trong những nhà ga đẹp nhất Đông Dương, chỉ sau Ga Đà Lạt thời đó.

Di tích lịch sử Ga Nha Trang.

Một chuyến tàu vừa dừng tại Ga Nha Trang.

Không chỉ đơn giản là nơi dừng chân của những chuyến tàu đến, tàu đi, ga Nha Trang đã ở đó qua bao thăng trầm lịch sử.

Cho đến tận ngày nay, ga Nha Trang vẫn vẹn nguyên những giá trị, cả về tinh thần và vật chất đóng góp cho sự phát triển của Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung.

Dọc hành lang nhà ga, cờ Đảng và cờ Tổ quốc được treo trang trọng, sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa không gian cổ kính.

Từng bức tường, từng chiếc ghế, đường ray đã đôi chỗ gỉ sét, tất cả đều có màu sắc rất riêng.

Cạnh Ga Nha Trang, du khách cũng dễ dàng nhìn thấy Nhà thờ Núi Nha Trang - công trình gần 100 năm tuổi, với kiến trúc cổ kính mang phong cách Gothic kiểu Pháp.

Hành trình đến với Nha Trang bằng đường sắt không chỉ thuận tiện mà còn là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Trên những toa tàu lướt qua núi non, làng quê và bờ biển miền Trung, các VĐV cùng gia đình có thể tận hưởng nhịp đi chậm rãi, thư thái trước khi bước vào không khí sôi động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon﻿ - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

VĐV tham Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, đi trên các đoàn tàu do Công ty CP Vận tải đường sắt quản lý, sẽ được áp dụng giá vé ưu đãi. Theo đó, vé chiều đi từ ngày 17-28/3 và vé chiều về từ ngày 29-31/3 có giá bán bằng 80% giá vé cùng thời điểm. Mỗi VĐV được mua 1 vé chiều đi và 1 vé chiều về, với mức giá nêu trên. Chiều đi, có ga nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (các ga tàu có đỗ đón trả khách), ga đến là Ga Nha Trang. Chiều về, ga đi là Ga Nha Trang, ga đến là ga nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (các ga tàu có đỗ đón trả khách).

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Đi giặt đồ ở Nha Trang, khách Tây bị chủ tiệm giữ lại bắt hát karaoke cả tiếng
