Khách Hàn chuyển sang du lịch tự túc, định hình lại du lịch Việt Nam

Du khách Hàn đang dịch chuyển sang trải nghiệm đa dạng, mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Sự thay đổi trong hành vi du lịch của du khách Hàn Quốc đang diễn ra nhanh hơn nhiều dự báo. Từ chỗ khoảng một nửa lựa chọn tour trọn gói, đến nay hơn 80% khách Hàn chuyển sang hình thức du lịch tự túc - một con số không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng, mà còn đặt ra thách thức mang tính cấu trúc đối với ngành du lịch Việt Nam.

Ở góc độ thị trường, Việt Nam đang giữ vị thế hàng đầu trong khu vực đối với khách Hàn Quốc. Năm 2025, Việt Nam đã đón trên 4,331 triệu lượt du khách Hàn Quốc, tiếp tục là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất. Riêng tại Khánh Hòa, lượng khách Hàn đạt hơn 2,4 triệu lượt, chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách quốc tế đến địa phương này. Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam đón trên 4,331 triệu lượt du khách Hàn Quốc, tiếp tục là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất.

Trong nhiều năm, mô hình du lịch Việt Nam vận hành dựa trên logic của tour trọn gói: doanh nghiệp thiết kế sản phẩm, kiểm soát trải nghiệm và dẫn dắt hành trình. Khách du lịch, trong mô hình đó, là người tiêu dùng thụ động.

Tuy nhiên, với sự phổ biến của nền tảng số và mạng xã hội, hành vi này đã đảo chiều. Du khách Hàn Quốc giờ đây chủ động tìm kiếm thông tin, so sánh điểm đến, xây dựng lịch trình và đặt dịch vụ theo nhu cầu cá nhân.

Một đại diện doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc nhận định:

"Khách Hàn ngày nay ưu tiên sự linh hoạt. Họ muốn tự quyết định lịch trình, lựa chọn điểm đến và trải nghiệm theo sở thích cá nhân, thay vì đi theo các chương trình tour cố định".

Nhận định này cho thấy quyền quyết định hành trình đã dịch chuyển rõ rệt từ doanh nghiệp sang du khách.

Với lợi thế đường bay thẳng, chi phí hợp lý và hệ sinh thái nghỉ dưỡng phát triển, Nha Trang - Khánh Hòa trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách Hàn.

Nha Trang - Khánh Hòa là ví dụ điển hình cho sức hút của du lịch Việt Nam với thị trường Hàn Quốc. Với lợi thế đường bay thẳng, chi phí hợp lý và hệ sinh thái nghỉ dưỡng phát triển, điểm đến này trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách Hàn.

Tuy nhiên, sản phẩm du lịch vẫn tập trung chủ yếu vào nghỉ dưỡng biển và các hành trình ngắn ngày, trong khi nhu cầu của du khách đang dịch chuyển sang trải nghiệm đa dạng, mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Đại diện một công ty lữ hành Hàn Quốc chuyên khai thác thị trường Đông Nam Á cho biết:

"Nha Trang vẫn rất phổ biến, nhưng du khách Hàn bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới lạ hơn, có chiều sâu văn hóa hoặc trải nghiệm khác biệt để chia sẻ trên mạng xã hội".

Sự trỗi dậy của du lịch tự túc cũng làm thay đổi sâu sắc cách làm truyền thông. Những chiến dịch quảng bá quy mô lớn, thông điệp đồng nhất đang dần nhường chỗ cho nội dung phân mảnh, mang tính cá nhân hóa cao.

Trong bối cảnh đó, các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung không chỉ là kênh truyền thông, mà trở thành "người dẫn đường trải nghiệm". Một video review hay một hành trình được chia sẻ trên mạng xã hội có thể tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến.

Việc tổ chức các đoàn khảo sát và mời KOL Hàn Quốc đến trải nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian du lịch.

Hiện nay, du khách Hàn Quốc vẫn tập trung chủ yếu tại các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang. Trong khi đó, các địa phương như Gia Lai, Quảng Trị hay nhiều điểm đến miền Bắc dù giàu tiềm năng vẫn chưa thực sự hiện diện trong hành trình của thị trường này.

Việc tổ chức các đoàn khảo sát (famtrip, presstrip) và mời KOL Hàn Quốc đến trải nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian du lịch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và mức độ thuận tiện cho khách tự túc.

Du khách không còn "đi theo" sản phẩm được thiết kế sẵn, mà tự tạo ra hành trình của riêng mình.

Sự gia tăng mạnh mẽ của khách du lịch tự túc không phải là xu hướng nhất thời. Đó là biểu hiện của một giai đoạn chuyển đổi sâu hơn, nơi ngành du lịch buộc phải thích nghi với một thực tế mới: du khách không còn "đi theo" sản phẩm được thiết kế sẵn, mà tự tạo ra hành trình của riêng mình.

Du khách Hàn bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới lạ hơn, có chiều sâu văn hóa hoặc trải nghiệm khác biệt để chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của điểm đến không còn nằm ở số lượng tour, mà ở khả năng mang lại trải nghiệm linh hoạt, dễ tiếp cận và đủ hấp dẫn để được lan tỏa.