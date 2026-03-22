Diện mạo mới của trụ sở tòa án trên 140 năm tuổi ở TPHCM

Tân Châu, Theo Tiền Phong 16:16 22/03/2026
Sau 10 năm thực hiện và hoàn thành dự án trùng tu, trụ sở TAND TPHCM khoác lên mình diện mạo mới khang trang hơn song vẫn bảo tồn được nguyên bản là di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia.

Dự án trùng tu triển khai từ năm 1996 nhưng đến đầu năm 2016 mới chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng.

Một góc sân trong khuôn viên TAND TPHCM.

Sau khi trùng tu, cầu thang lên lầu vẫn được bảo tồn theo nguyên bản bằng chất liệu sắt và gỗ.

Lối đi lên lầu.

Hành lang khu vực các phòng xử án.

Khu vực xét xử.

Phù điêu tinh xảo trên tường trong trụ sở tòa án.

Các phù điêu trên tường của tòa nhà.

Tượng thần đặt trang trọng trong trụ sở tòa án.

Các tượng thần trong tòa án đều không ghi chú là vị thần nào.

Trụ sở TAND TPHCM vào thời Pháp mang tên Palais de Justice de Saigon. Công trình được khởi công năm 1881 và hoàn thành vào năm 1885 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Jule Bourard.

