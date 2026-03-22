Sân bay Phú Quốc sẽ vận hành như Changi - Singapore

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành mô hình "sân bay điểm đến" đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận mới được các bên ký kết, đơn vị trực thuộc Changi Airport Group, Singapore sẽ tham gia từ khâu tư vấn thiết kế, định hình mô hình vận hành tổng thể cho đến việc trực tiếp quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động; làm việc với các hãng hàng không để phát triển mạng bay quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống thương mại phi hàng không bao gồm các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và cửa hàng miễn thuế ...

Sân bay Phú Quốc sẽ có hệ thống thương mại phi hàng không, bao gồm các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và cửa hàng miễn thuế giống như Changi của Singapore. Ảnh: SG.

Việc hợp tác nhằm đưa Phú Quốc trở thành một trong những sân bay đầu tiên tại Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn vận hành của Changi. Đây là mô hình hướng đến việc đưa sân bay vượt ra khỏi vai trò hạ tầng trung chuyển thông thường, trở thành một "điểm đến" tích hợp các trải nghiệm vui chơi, giải trí, mua sắm và thưởng thức nghệ thuật.

Trước đó, mô hình "sân bay điểm đến" đã được triển khai thành công tại sân bay Changi, giúp nơi này đón khoảng 70 triệu lượt khách trong năm 2025 và liên tục nằm trong top 3 sân bay dẫn đầu toàn cầu. Các tiêu chuẩn vận hành này cũng đang được áp dụng tại hơn 60 sân bay thuộc hơn 20 quốc gia, tiêu biểu như Trùng Khánh (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) hay Clark (Philippines).

Song song với việc nâng cấp chuẩn vận hành, sân bay Phú Quốc hiện đang được thi công mở rộng quy mô lên hơn 1.050 ha (đạt tiêu chuẩn 4E ICAO) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc sau khi mở rộng. Ảnh: SG.

Dự án bao gồm các hạng mục trọng điểm như: Đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và các hạ tầng phụ trợ. Việc nâng cấp này dự kiến sẽ nâng công suất của sân bay lên mức 24 triệu hành khách/năm và có khả năng mở rộng lên 50 triệu hành khách/năm trong dài hạn.

Trong đó, nhà ga quốc tế T2 - do CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp) thiết kế - sẽ được tích hợp các công nghệ vận hành hiện đại như: Mô hình tổng quản lý sân bay (TAM), công nghệ sinh trắc học không chạm và hệ thống xử lý hành lý tự động ICS.

Trong tầm nhìn dài hạn, mô hình vận hành đồng bộ giữa hạ tầng và trải nghiệm tại sân bay Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục được áp dụng cho các dự án sân bay tại Phan Thiết, Côn Đảo và Rạch Giá trong thời gian tới.