Giải mã hiện tượng du lịch năm 2026: Thiên đường trekking trỗi dậy từ những hố bom, trải nghiệm như trời Âu nhưng chi phí cực rẻ

Năm 2025, điện ảnh Việt chứng kiến một hiện tượng mang tên "Mưa Đỏ". Bộ phim không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu cao ngất ngưỡng, mà còn làm được một điều lớn lao hơn: Đánh thức ký ức của một dân tộc về 81 ngày đêm máu và hoa tại Thành Cổ Quảng Trị. Những thước phim chân thực đến mức khiến người ta phải lặng đi, để rồi sau đó, từng dòng người, đặc biệt là những người trẻ bắt đầu thực hiện một cuộc "hành hương" về phía vĩ tuyến 17.

Họ về để chạm tay vào lớp rêu phong của quá khứ, để nghe tiếng thì thầm của sông Thạch Hãn. Thế nhưng, chính trong cuộc hành trình tìm về lịch sử ấy, du khách đã ngỡ ngàng nhận ra một gương mặt khác của vùng đất này. Không còn chỉ là mảnh đất của bom đạn và gió Lào, Quảng Trị trong mắt người trẻ hiện lên đầy sức sống qua những chuyến camping bên bờ Rào Quán xanh ngắt, chuyến trekking nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ ở Khe Sanh, những buổi sớm săn mây giữa cánh đồng điện gió Hướng Linh kỳ vĩ, hay khoảnh khắc chạm tay vào làn nước mát lạnh của thác Tà Puồng. Họ ngỡ ngàng trước một đảo Cồn Cỏ hoang sơ và kiêu hãnh giữa biển trời, hay những cung đường chạy dài xuyên qua đèo Sa Mù bảng lảng sương giăng.

Quả thật, Quảng Trị đang trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua trong năm 2026!

Nhiều người đang ghé thăm Quảng Trị trong thời gian gần đây

Bên cạnh Thành Cổ, “vùng đất lửa” Khe Sanh là nơi được nhiều du khách quan tâm nhất dịp lễ

Trước khi trở thành một điểm đến của sự bình yên, Khe Sanh từng là một cái tên khiến cả thế giới phải nín thở. Nơi những thung lũng bị cày xới bởi bom đạn, nơi "địa ngục trần gian" Tà Cơn từng chứng kiến những cuộc đối đầu khốc liệt nhất của thế kỷ 20. Nhưng Khe Sanh của năm 2026 hiện lên với một diện mạo hoàn toàn khác: Một "trạm dừng chân" cho những tâm hồn cần sự tĩnh lặng để chữa lành giữa những bộn bề trong cuộc sống.

Theo chia sẻ từ anh Bôn - Hướng dẫn viên du lịch địa phương, Khe Sanh đang là cái tên chiếm trọn sự quan tâm của du khách quốc tế lẫn giới trẻ. Anh nhận định: “Hiện tại Khe Sanh đang là địa danh được nhiều bạn trẻ và khách du lịch quan tâm nhất, dựa vào các yếu tố lịch sử như sân bay Tà Cơn, di tích làng Vây... nhưng cũng bởi những nét đẹp riêng biệt như Rừng phong hương hay trải nghiệm săn mây trên cánh đồng điện gió lớn nhất miền Trung.”

Rừng phong hương mùa thay lá khiến ai cũng mê mẩn

Sự đặc biệt của Khe Sanh nằm ở chỗ, nơi này sở hữu những cánh rừng phong hương tự nhiên mùa thay lá. Từ tháng 11 trở đi, cả khu rừng khoác lên mình sắc vàng đỏ đan xen, soi bóng xuống lòng hồ thủy điện Rào Quán xanh ngắt. Trong cái nắng và gió Lào khắc nghiệt đặc trưng, khu rừng hiện ra như một sự ưu ái của tạo hóa, thơ mộng không kém gì khung cảnh trời Âu.

Anh nhấn mạnh về vẻ đẹp này bằng một niềm tự hào khó giấu: "Điểm khác biệt ở đây là tại vùng đất đầy nắng và gió Lào Quảng Trị, khu rừng như một nơi chữa lành thực sự giữa đại ngàn, là một địa điểm mà ắt hẳn ai đến Khe Sanh cũng không nên bỏ qua."

Hồ thủy điện Rào Quán xanh ngắt

Bên cạnh đó, anh Bôn cũng chia sẻ thêm, bản thân anh thường xuyên đối mặt với những lời đồn đại rằng: “Khe Sanh chẳng có gì chơi ngoài các điểm đến lịch sử”. Thế nhưng, thực tế lại là một cú “twist” đầy ngoạn mục. Dưới góc mắt của một người làm nghề, anh Bôn khẳng định thiên nhiên đã quá ưu ái vùng đất này với những điểm săn mây đắc địa, những cung đường Trường Sơn hoang sơ thách thức bước chân phượt thủ, và đặc biệt là hương vị cà phê Khe Sanh, thứ đặc sản nằm trong top những loại cà phê ngon nhất thế giới.

Những ai mê mẩn trekking hoặc cà phê có lẽ không thể nào bỏ qua Khe Sanh

Đáng chú ý, đây cũng là nơi khởi phát của xu hướng trekking bền vững. Không còn là những chuyến đi hành xác, trekking tại Khe Sanh giờ đây mang tính gắn kết và trải nghiệm sâu. Khi được hỏi về khả năng tiếp cận của các cung đường này, anh cho biết: "Thực sự thì trekking ở Khe Sanh chỉ mới bắt đầu được mọi người chú ý đến vào khoảng 2 năm trở lại đây. Hiện tại có các cung như rừng phong hương thay lá, đỉnh Xa Reng và đỉnh Voi Mẹp, cực kỳ phù hợp cho những người nhập môn, kể cả người lớn và trẻ em."

Du lịch Quảng Trị có mức giá dễ tiếp cận cùng với văn hoá ẩm thực, cảnh sắc phong phú

Không chỉ dừng lại ở Thành Cổ hay Khe Sanh, Quảng Trị năm 2026 đang mở ra những địa điểm mới khiến giới trẻ phải lòng. Đó là một đảo Cồn Cỏ xanh ngắt giữa biển trời, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống tách biệt hoàn toàn với đô thị. Đó là thác Tà Puồng hoang sơ với dòng nước trắng xóa hay những buổi chiều bình yên tại làng du lịch cộng đồng Tân Hóa, nơi con người học cách chung sống hài hòa với thiên nhiên. Sức hút của vùng đất này còn nằm ở những hương vị 'gây nghiện' rất riêng: bát bánh canh cá nục đậm đà, vị cay nồng đặc trưng của thịt trâu lá trơng hay chút nồng nàn của rượu nếp Lào.

Du khách không thể bỏ lỡ những bữa cơm nhà đặc sản Quảng Trị

Về mặt chi phí, du lịch Quảng Trị đang giữ mức giá cực kỳ dễ tiếp cận và minh bạch, phù hợp cho cả sinh viên trekking lẫn các gia đình nghỉ dưỡng. Một chuyến trekking rừng phong hương hay săn mây tại các đỉnh núi thường chỉ dao động từ 1.200.000 đến 2.500.000 đồng cho một lịch trình trọn gói chuyên nghiệp. Các dịch vụ lưu trú homestay hay khách sạn tại Đông Hà, Khe Sanh cũng rất đa dạng với mức giá từ 400.000 đến 1.500.000 đồng mỗi đêm. Đây là mức chi phí "mềm" hơn hẳn so với các trung tâm du lịch lớn, giúp du khách có thể ở lại lâu hơn để thực sự cảm nhận hồn cốt của vùng đất.

Để thực sự thấm thía hết cái tình của Khe Sanh, hãy thử một ngày sống như người bản địa theo cách mà anh Bôn gợi ý: Bắt đầu buổi sáng bằng một tô bánh canh vịt hay bánh canh cá lóc nóng hổi, buổi trưa thưởng thức đặc sản Lào độc đáo và khi bóng tối đổ xuống, hãy ưu tiên một mẹt đồ ăn bản địa bên chút rượu nếp cẩm nồng nàn, hoặc nhẹ nhàng hơn là một tô cháo bột Lào thơm phức.

Theo anh Bôn, lượng khách đến với Khe Sanh năm nay vượt ngoài tưởng tượng không chỉ bởi cảnh sắc, mà còn nhờ sự chung tay của chính quyền và những người trẻ đang nỗ lực lan tỏa vẻ đẹp của quê hương một cách rất riêng, rất tử tế. Bởi, sự phát triển này nằm trong định hướng chiến lược của Nhà nước nhằm biến Quảng Trị thành "Điểm đến của Hòa bình". Tỉnh đang tập trung tối đa vào việc số hóa di sản và phát triển du lịch xanh, với kỳ vọng ngành công nghiệp không khói sẽ đóng góp tới 15% GRDP vào năm 2030.

Khe Sanh là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch

Việc di chuyển cũng thuận tiện hơn bao giờ hết thông qua sân bay Phú Bài, Đồng Hới hoặc tàu hỏa đến ga Đông Hà. Các tuyến cao tốc và dự án sân bay Quảng Trị đang được đẩy nhanh, biến hành trình về miền di sản trở nên gần gũi và nhanh chóng.

Khép lại hành trình, chúng ta nhận ra rằng Quảng Trị hôm nay là lời đính chính ngọt ngào nhất cho những định kiến về một vùng đất khô cằn. Những thước phim "Mưa Đỏ" có thể là cái cớ để chúng ta lên đường, nhưng chính vẻ đẹp của thiên nhiên và tầm nhìn phát triển mới là thứ giữ chân du khách ở lại. Tại đây, quá khứ bi hùng và tương lai xanh ngắt đang giao thoa, mời gọi mỗi người về để thực sự sống trong sự hồi sinh của một vùng đất đã đi qua bão giông để nở hoa.

