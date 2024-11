Mới đây, thông tin Min Hee Jin - người đứng đằng sau thành công của NewJeans, đưa ra thông báo từ chức khiến dân tình có 1 phen dậy sóng. Cụ thể, Min Hee Jin sẽ chấm dứt hợp đồng cổ đông với HYBE, cũng như rời ghế giám đốc nội bộ ADOR. Cuối cùng, cuộc “săn phù thủy” kéo dài hơn nửa năm giữa Min Hee Jin và HYBE đã đi đến hồi kết. Netizen “chia 5 xẻ 7”, người theo phe HYBE, người ủng hộ Min Hee Jin.

Sau nhiều tháng đấu qua đấu lại, Min Hee Jin đã quyết định dứt áo ra đi với HYBE

Biệt đội hóng drama hóm hỉnh ca tụng Min Hee Jin là người phụ nữ “máu chiến” nhất Kpop khi 1 mình thách đấu với tập đoàn giải hàng đầu Hàn Quốc. Vì thế, mọi gợn sóng liên quan tới Min Hee Jin vẫn được công chúng nhiệt tình quan tâm. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ “tóm dính” G-Dragon tương tác với một bức hình con thỏ có nội dung “Nghỉ việc” trên Instagram của Min Hee Jin.

Màn tương tác của G-Dragon tại bài post của Min Hee Jin bị dân tình tóm gọn

Tài khoản của “ông hoàng Kpop” nổi bần bật trên bài đăng của Min Hee Jin khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người bông đùa rằng cứ nội dung ngang ngược nào trên Instagram cũng được anh chàng thả tim hàng loạt. Ngoài ra, người hâm mộ cũng “rào trước” rằng pha “like dạo” này có thể đơn giản là do sở thích của nam rapper - người được coi là “thánh sống ảo”. Vậy nên các thuyết âm mưu mọc lên đều không có cơ sở.

Người hâm mộ không còn xa lạ với việc này vì anh chàng được mệnh danh là "thánh sống ảo"

Một số bình luận của netizen:

- Anh Long lại quậy rồi đó.

- Cái nết like dạo của ổng có từ lâu rồi mà, chắc ổng không nghĩ thiên hạ lại nhiều ẩn ý về một hành động nhỏ đến thế.

- Mấy bà đồn hẹn hò này nọ coi ít ngôn tình thôi.

- Ảnh không có ý nghĩ gì lúc đó đâu, bài chỉ trích ảnh mà ảnh còn like mà hihi.

- Ổng like dạo thôi. Cái bệnh lâu đời rồi có mới đâu. Mặc dù ảnh like dạo nhưng làm cái gì thì mọi người vẫn dậy sóng là thật.

Lời giải thích này được coi là hợp lý bởi G-Dragon đã từng chia sẻ trên show giải trí Yoo Quiz On The Block về sở thích lướt mạng và bão tim nhằm lan toả tình yêu tới fan. Anh cho rằng những hành động nhỏ này sẽ khiến người hâm mộ của mình rất vui. Cộng đồng mạng đã không lạ gì với sự tình này nên với họ, đây hoàn toàn không phải vấn đề to tát.