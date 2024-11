Vùng cấm của G-Dragon

12 giờ trưa 22/11 (theo giờ Việt Nam), G-Dragon ra mắt bài hát mới - Home Sweet Home. Không thông báo trước, G-Dragon "đánh úp" fan bằng 1 bài đăng vào chiều 21/11. "Anh Long" chỉ tung hình ảnh 3 phím đàn, báo hiệu sự trở lại của BIGBANG. Home Sweet Home khiến fan nức nở, vì đây là bài hát đầu tiên mà G-Dragon, Taeyang và Daesung hát cùng nhau - chính thức bắt đầu hành trình BIGBANG 3 thành viên.

G-DRAGON - HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG)

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, V.I.P đã sững sờ. BIGBANG gửi lời tới V.I.P: "Mừng ngày trở về nhà, dù ở nơi đâu". Home Sweet Home là tuyên ngôn tình yêu của BIGBANG và V.I.P. Không cần quảng bá, không MV cầu kỳ, chỉ 1 bản audio, BIGBANG khiến những người yêu thích âm nhạc của mình phải chững lại thật lâu để lắng nghe. Mang âm điệu pop-rock bắt tai, giai điệu vui tươi nhưng khiến người hâm mộ rơi nước mắt vì ca từ quá xúc động.

BIGBANG gửi đến fan: "Mừng ngày trở về nhà, dù ở nơi đâu"

Ngày 21/11, cả 3 thành viên đã được bắt gặp có mặt ở sân bay khởi hành đi Nhật. G-Dragon xác nhận biểu diễn ngày 23/11. Ra mắt Home Sweet Home ngay trước MAMA 2024, G-Dragon càng khiến người hâm mộ có niềm tin về việc BIGBANG sẽ tái hợp ngay tại đây.

Bài hát đầu tiên của nhóm "cỏ 3 lá" BIGBANG

Đáng chú ý, Home Sweet Home là ca khúc đầu tiên của BIGBANG 3 thành viên. Nhưng G-Dragon không chú thích - BIGBANG, mà để tên nghệ sĩ là G-Dragon ft. Taeyang, Daesung. Sự thật thú vị này được người hâm mộ lan truyền trên các nền tảng, đưa ra nhiều suy đoán.

Dân tình cho rằng đây là cách G-Dragon để riêng 1 khoảng trống cho cái tên BIGBANG. Nhóm chỉ còn 3 thành viên, như cách Daesung chú thích là "cỏ 3 lá". Dù có bao nhiên biến cố đã qua, đội hình 5 thành viên của BIGBANG vẫn là ký ức tươi đẹp nhất được lưu giữ. Đây cũng chính là "vùng cấm" của thủ lĩnh G-Dragon.

Home Sweet Home từng được hé lộ trong MV Power

Nhưng cũng có cách lý giải khác, Home Sweet Home có thể là ca khúc nằm trong album mới của G-Dragon. Do đó, anh mới chú thích tên nghệ sĩ như thế này. Dựa vào tấm bản đồ trích từ MV Power, người hâm mộ đã soi được danh mục 8 bài hát mới của G-Dragon gồm: HOME SWEET HOME, I BELONG TO YOU, TAKE ME, POWER, TOO BAD, Boniana (phiên âm tạm thời), DRAMA, GYORO-DROP.