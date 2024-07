G-Dragon thông báo trở lại vào tháng 8

Trong chương trình giải trí "Watcha Up To?" của tvN phát sóng vào ngày 11 tháng 7 (giờ địa phương), đội ngũ sản xuất của chương trình đã đề cập tới thủ lĩnh của BIGBANG với câu thông báo: "Có một người mà chúng tôi luôn muốn mời tham gia "Watcha Up To?". Anh ấy quá bận nên chúng tôi không thể mời anh ấy được, nhưng vì anh ấy có mối quan hệ với MC Hee Sun của chúng tôi nên chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc điện thoại".

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lee Soo Geun nói: "Tôi nghĩ tôi biết đó là ai. Có phải GD không?". Young Hoon sau đó đã tiếp lời với câu nói "Tôi cũng nghĩ như vậy" và nữ diễn viễn Kim Hee Sun nối tiếp ý của những người chơi với câu hỏi: "Có phải Ji Yong không?".

Và ngay sau đó, giọng của G-Dragon vang lên ở đầu dây bên kia khi cuộc gọi được kết nối: Chào bà!" và Kim Hee Sun ngay lập tức trả lời: "Con trai của ta".

Như hiểu được sự thắc mắc của khán giả với cách xưng hô này, G-Dragon giải thích: "Tôi đã biết Hee Sun từ lâu, thậm chí trước khi tôi ra mắt. Chị ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo, mua đồ ăn cho tôi nữa".

(Ảnh chụp màn hình/ Nguồn: Kbizoom)

Nối lời thủ lĩnh của BIGBANG, Kim Hee Sun cho biết: "Tôi nghe nói cậu đã hoạt động trở lại phải không?" và G-Dragon đáp: "Em nghĩ mình nên quay lại công việc chính của mình".

Khi nghe được câu trả lời mang tính khẳng định về việc G-Dragon trở lại, Young Hoon đã reo lên "Wow, anh ấy sẽ trở lại!" và hát ca khúc "Who You?" của G-Dragon với Lee Eunji. Sau đó, Young Hoon nói với sự choáng ngợp: "Chà, tôi đang nói chuyện với tiền bối G-Dragon…".

Cũng trong cuộc nói chuyện qua điện thoại của chương trình này, G-Dragon hứa sẽ xuất hiện trong mùa thứ hai của "Watcha Up To?", và Kim Hee Sun sau đó kết thúc cuộc gọi bằng câu nói: "Tôi rất mong chờ album của cậu vào tháng 8".

Có thể nói, việc G-Dragon trở lại với hoạt động ca hát cũng như với một sản phẩm âm nhạc mới là điều những người yêu quý nam ca sĩ này đã chờ đợi trong nhiều năm qua. Trong 2 năm qua, có rất nhiều tin đồn về sự trở lại của thành viên nhóm nhạc đình đám BIGBANG, tuy nhiên, tin đồn chỉ là tin đồn và nam ca sĩ chưa bao giờ khẳng định mình có quay trở lại hay không cũng như thời gian chính xác của sự trở lại này.