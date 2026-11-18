Mặc dù không ở trong tình trạng tốt nhất, G-Dragon vẫn lên sân khấu và tiếp tục biểu diễn theo kế hoạch.

Mới đây, BIGBANG đã tiếp tục tour diễn kỷ niệm 20 năm XX: COSMOS tại Hong Kong (Trung Quốc). Trên mạng xã hội, G-Dragon đã đăng tải 1 số khoảnh khắc cả trên và ngoài sân khấu. Những bức ảnh ghi lại nhiều cảnh khác nhau, từ lúc nam ca sĩ chuẩn bị ở hậu trường trước buổi concert đến lúc tạo dáng trước ống kính sau khi đã sẵn sàng. Trang phục biểu diễn bắt mắt và phong cách đặc trưng của G-Dragon thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhưng một chi tiết bất ngờ nhanh chóng trở thành tâm điểm: chấn thương ở đầu gối của anh.

Trong một bức ảnh, G-Dragon được nhìn thấy đang nhấc 1 chân lên trong khi mặc chiếc quần jeans có phần rách ở đầu gối. Một vết máu dài nhìn thấy rõ trên vùng da bị lộ, làm dấy lên câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vết thương. G-Dragon cũng có vẻ hơi nhăn mặt trong bức ảnh. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ về cách thức xảy ra vết thương hoặc mức độ nghiêm trọng của nó.

G-Dragon bị thương trong concert ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: X

Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến những bức ảnh này giữa lịch trình biểu diễn dày đặc gần đây của G-Dragon. Trước đó, "anh Long" đã gây lo ngại khi xuất hiện với tình trạng sức khỏe không tốt trong chuyến lưu diễn nước ngoài. Trong concert hồi tháng 10, G-Dragon được nhìn thấy đang phải vật lộn với các triệu chứng cảm cúm. Mặc dù không ở trong tình trạng tốt nhất, G-Dragon vẫn lên sân khấu và tiếp tục biểu diễn theo kế hoạch. Các video ghi lại cảnh anh cố gắng che giấu sự khó chịu của mình trong khi tương tác với khán giả nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây ra cả sự ủng hộ và lo lắng từ người hâm mộ.

Trong chuỗi các chuyến lưu diễn nước ngoài liên tiếp, chấn thương của G-Dragon lại xuất hiện khiến người hâm mộ tiếp tục bày tỏ sự lo ngại. Đặc biệt, sự tương phản giữa nguồn năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu và những dấu hiệu mệt mỏi về thể chất khi không ở trước ống kính đã làm dấy lên lời kêu gọi G-Dragon cần chú ý đến sức khỏe tốt hơn.

Mặc dù không ở trong tình trạng tốt nhất, G-Dragon vẫn lên sân khấu và tiếp tục biểu diễn theo kế hoạch. Clip: X

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Kpop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

G-Dragon thực tập từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: X

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon là ngôi sao toàn năng của showbiz Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom