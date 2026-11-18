Nói về quá trình hợp tác với Dior, tài tử chia sẻ với GQ: “Đây là mối quan hệ công việc lâu dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra”. Anh cho biết ban đầu lo lắng khi làm quảng cáo, nhưng sau đó xem việc nhận lời là một trong những quyết định đúng đắn của mình.