Founder startup nổi tiếng từng mua vài nghìn Bitcoin từ 12 năm trước ở mức giá chỉ 700 USD/đồng giờ ra sao?

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram – Pavel Durov tiết lộ rằng ông đã đầu tư vào Bitcoin từ khi đồng tiền số này còn ở thủa sơ khai, và chính khoản đầu tư đó đã giúp ông duy trì cuộc sống của mình suốt nhiều năm qua.

Trả lời trong podcast của Lex Fridman hôm thứ ba vừa qua, doanh nhân công nghệ người Nga cho biết: “Tôi tin tưởng vào Bitcoin gần như từ những ngày đầu tiên. Tôi đã mua vài nghìn Bitcoin đầu tiên vào năm 2013 – và khi đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm”.

Durov nói thêm rằng ông mua vào ở “đỉnh cục bộ” khi giá Bitcoin khoảng 700 USD mỗi đồng, và “tôi chỉ ném vào đó vài triệu USD”.

Sau đó, khi thị trường sụp đổ và giá Bitcoin rơi xuống dưới 200 USD, một số người đã chế nhạo ông. Nhưng Durov kể lại, ông chỉ đáp: “Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không bán. Tôi tin vào thứ này. Tôi nghĩ đây là cách mà tiền tệ nên vận hành – không ai có thể tịch thu Bitcoin của bạn, không ai có thể kiểm duyệt bạn vì lý do chính trị”.

Bitcoin giúp Durov “duy trì cuộc sống” giàu có

Durov cho biết chính khoản đầu tư Bitcoin là nguồn tài chính giúp ông duy trì cuộc sống cá nhân, chứ không phải từ Telegram.

“Một số người nghĩ rằng nếu tôi có thể thuê những nơi sang trọng hay đi máy bay riêng, là vì tôi kiếm tiền từ Telegram. Nhưng thực tế, Telegram là một mảng kinh doanh thua lỗ đối với tôi. Bitcoin mới là thứ giúp tôi trụ vững trong cuộc sống”.

Ông cũng dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt mức 1 triệu USD mỗi đồng trong tương lai.

“Không ai có thể in thêm Bitcoin. Nó có mức lạm phát được định sẵn và sẽ ngừng được khai thác ở một thời điểm nhất định. Bitcoin sẽ tồn tại lâu dài, còn các loại tiền pháp định thì vẫn còn phải chờ xem”.

Durov, người từng bị bắt tại Pháp vào năm ngoái với cáo buộc “tạo điều kiện cho hành vi phạm pháp thông qua Telegram”, cũng chia sẻ về dự án blockchain mà Telegram từng phát triển – Telegram Open Network (TON) – nhằm tích hợp công nghệ chuỗi khối vào ứng dụng nhắn tin này.

Theo ông, vào thời điểm đó, Bitcoin và Ethereum “không đủ khả năng mở rộng để đáp ứng lượng người dùng hàng trăm triệu của Telegram”.

“Điểm đột phá của TON nằm ở khả năng mở rộng nội tại thông qua công nghệ shardchain”, Durov giải thích.

Tuy nhiên, dù đã phát triển thành công công nghệ, Telegram không thể triển khai TON do các hạn chế pháp lý tại Mỹ. Sau đó, dự án được tách ra và tiếp tục phát triển dưới tên mới là The Open Network, hiện đã được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Telegram và đang trở thành nền tảng phổ biến cho giao dịch NFT.

“TON hiện đã trở thành một trong những blockchain lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch NFT hàng ngày”, Durov khẳng định.

Token gốc của mạng lưới – Toncoin (TON) – từng đạt mức giá kỷ lục 8,25 USD vào giữa năm 2024, nhưng sau đó đã giảm hơn 67% so với đỉnh.

Tóm lại, Pavel Durov coi Bitcoin là “cứu tinh” tài chính cá nhân của mình và là minh chứng cho triết lý tự do mà ông theo đuổi: Một loại tiền không thể bị kiểm soát hay tịch thu bởi bất kỳ chính phủ nào. Đồng thời, thông qua TON, ông tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn về một hệ sinh thái phi tập trung gắn liền với Telegram – nền tảng mà ông tin sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên blockchain sắp tới.

Theo: Cointelegraph