Bitcoin lập kỷ lục mới ngay đầu mùa “Uptober”, trở thành tài sản lớn thứ 7 thế giới

Bitcoin (BTC) đang có một khởi đầu mùa “Uptober” suôn sẻ khi liên tục tăng mạnh vượt mức 125.000 USD, qua đó lập đỉnh mới. Từ đầu tháng 10, BTC đã tăng 10% qua đó đẩy vốn hóa thị trường của Bitcoin lập kỷ lục lên 2.500 tỷ USD.

Con số này đưa Bitcoin vượt qua cổ phiếu Amazon để trở thành loại tài sản giá trị lớn thứ 7 thế giới (theo companiesmarketcap), chỉ sau vàng, bạc và loạt “Bigtech” như NVIDIA, Microsoft, Apple và Alphabet (công ty mẹ Google).

Uptober là cách chơi chữ giữa “October” (tháng 10) và “Up” (tăng trưởng), ám chỉ niềm tin rằng tháng 10 thường mang lại sắc xanh cho thị trường crypto. Tính từ năm 2013 đến nay, Bitcoin đã có 10/12 lần tăng giá trong tháng 10, với mức tăng trung bình hơn 20%. Điểm đáng chú ý là Uptober thường xuất hiện ngay sau tháng 9, vốn được gọi là “Redtemper”, tháng có hiệu suất tệ nhất của Bitcoin trong lịch sử.

Ngoài yếu tố mùa vụ, có nhiều lý do có thể thúc đẩy đà tăng của Bitcoin thời gian qua. Chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa một phần (shutdown) do tranh chấp ngân sách, tạo ra sự không chắc chắn lớn cho các thị trường truyền thống. Nhà đầu tư thường chuyển sang Bitcoin như một “tài sản trú ẩn”, tương tự vàng, dẫn đến dòng vốn đổ vào crypto.

Chỉ trong khoảng 1 tuần trở lại đây, các quỹ ETF Bitcoin đã hút ròng hơn 3 tỷ USD. Trong đó, iShares Bitcoin Trust ETF dẫn đầu với khoảng 1 tỷ USD. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đã lên đến hơn 24 tỷ USD.

Ngoài ra, thông tin Bộ Tài chính Mỹ và Sở Thuế vụ (IRS) đang chuẩn bị nới lỏng một quy định thuế đề xuất, theo đó áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty tiền điện tử trên lợi nhuận chưa thực hiện từ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của họ. Quy định mới này cho phép các công ty không phải ghi nhận và nộp thuế trên phần lợi nhuận chưa thực hiện khi giá Bitcoin tăng, mà chỉ tính thuế khi thực sự bán ra và thu được lợi nhuận.

Trước đây, việc buộc kê khai cả khoản lãi “trên giấy” khiến nhiều doanh nghiệp phải gánh thuế tối thiểu dù không có dòng tiền thực, tạo áp lực tài chính lớn. Thay đổi này giúp giảm nguy cơ bị đánh thuế kép, tạo sự công bằng hơn giữa Bitcoin và các loại tài sản khác, đồng thời khuyến khích các công ty yên tâm nắm giữ Bitcoin lâu dài thay vì lo ngại biến động giá làm tăng nghĩa vụ thuế.