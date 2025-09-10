Bitcoin (BTC) là gì? Tất cả những điều cơ bản nhà đầu tư cần biết

Trong thế giới tài sản số, không có cái tên nào nổi bật và gây nhiều tranh luận hơn Bitcoin (BTC). Đây là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, được xem như “cha đẻ” của cả ngành công nghiệp blockchain hiện nay. Với vốn hóa hàng trăm tỷ USD, Bitcoin vẫn giữ vị thế số 1 và thường được coi là “vàng kỹ thuật số” trong kỷ nguyên mới.

Bitcoin là gì?

Bitcoin ra đời năm 2009, do một cá nhân hoặc nhóm người ẩn danh dưới tên Satoshi Nakamoto tạo ra. Khác với tiền pháp định như VND hay USD được ngân hàng trung ương phát hành, Bitcoin hoạt động hoàn toàn phi tập trung, dựa trên công nghệ blockchain. Blockchain là một sổ cái công khai, nơi mọi giao dịch được ghi lại minh bạch và không thể sửa đổi.

Nguồn cung giới hạn

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Bitcoin so với tiền truyền thống là nguồn cung hữu hạn. Tổng số Bitcoin tối đa chỉ có 21 triệu đồng BTC, và hiện tại 94,75% tương ứng khoảng 19.9 triệu BTC đã được lưu hành; điều này có nghĩa chỉ còn lại khoảng 1,1 triệu BTC đang chờ trong lòng “mỏ”. Cơ chế khan hiếm này khiến nhiều nhà đầu tư coi Bitcoin như “vàng” – một tài sản lưu giữ giá trị chống lại lạm phát.

Cách vận hành

Bitcoin được tạo ra thông qua quá trình “đào” (mining). Các thợ đào dùng máy tính công suất lớn giải các bài toán mật mã, xác nhận giao dịch và nhận phần thưởng bằng BTC. Cứ khoảng 4 năm, phần thưởng khai thác lại giảm một nửa (sự kiện halving), góp phần làm giảm tốc độ phát hành và tạo áp lực khan hiếm.

Tính biến động

Giá Bitcoin biến động mạnh mẽ. Từ mức vài cent năm 2010, đến nay giá BTC dao động quanh ngưỡng 110.000 – 113.000 USD USD, phản ánh cả sự hấp dẫn lẫn rủi ro cao. Với nhà đầu tư mới, đây là đặc điểm cần đặc biệt lưu ý, vì biến động lớn có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng dễ dẫn đến thua lỗ.

Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên, mang tính cách mạng trong cách nhìn về tiền tệ và công nghệ tài chính. Tại nhiều quốc gia, Bitcoin được công nhận như tài sản hoặc hàng hóa, song không phải là tiền pháp định. Tại Việt Nam, quy định chưa cho phép Bitcoin làm phương tiện thanh toán. Với nguồn cung giới hạn, cơ chế phi tập trung và ứng dụng blockchain, Bitcoin được nhiều nhà đầu tư coi như một kênh lưu trữ giá trị dài hạn. Tuy nhiên, biến động giá lớn cùng sự thiếu chắc chắn về pháp lý khiến đây là tài sản cần được tiếp cận với sự thận trọng và hiểu biết.