Fan Việt chuẩn bị đu concert Taylor Swift tại Singapore: Váy áo, phụ kiện đủ cả, nhưng độc nhất là... 123 trang lời bài hát!

Các fan Việt Nam hiện đang rất háo hức khi giấc mơ được gặp thần tượng Taylor Swift chỉ còn cách vài ngày nữa thôi. Không chỉ các Swifties (tên fandom của nữ ca sĩ) mà khán giả yêu mến âm nhạc của cô nàng cũng đang gấp rút chuẩn bị các phụ kiện và vật dụng cần thiết để “quẩy” đúng chất The Eras Tour.

Quá mệt với vé, khách sạn, passport, lịch trình,... fan lần đầu tới Singapore lập luôn hội “Swifties đồng hương” để hỗ trợ nhau

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện tại có lẽ là chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, vé và nơi ở. Mã vé bao gồm đầy đủ số ghế sẽ không còn được cập nhật qua email. Đơn vị phát hành vé Ticketmaster đã bổ sung và gửi trực tiếp cho người mua thành công qua tài khoản trên website trước ngày 25/02. Các fan chưa nhận được vé qua tài khoản cần liên hệ ngay với Ticketmaster hoặc người resale vé để xác nhận lại.

Chưa đầy một tuần nữa, các fan sẽ được gặp Taylor Swift "bằng xương bằng thịt" tại Singapore

Càng về gần ngày diễn, giá vé máy bay cùng giá phòng ở càng lên cao, khiến cho các fan “săn” vé pass cũng phải phân vân cân nhắc. Trên các diễn đàn, fan rầm rộ mách nhau cách chọn vé sao cho hợp nhu cầu cũng như những “bí kíp” để chuyến đi được mượt mà, từ cách đổi ngoại tệ, mua vé MRT, cách sử dụng sim 4G,... cho đến những nhà hàng nào phù hợp với khẩu vị người Việt.



Giá vé máy bay đến Singapore đang cực kỳ đắt đỏ (cập nhật ngày 27/02/2024)

Ngoài ra, nhiều fan cũng tranh thủ dịp này lên hẳn một lịch trình du ngoạn đất nước Sư Tử cũng như các quốc gia hàng xóm như Malaysia, Indonesia,... Tuy nhiên, đi chơi đâu thì cũng nhớ đúng giờ check-in của The Eras Tour nhé! Theo lịch trình dự kiến, sân vận động sẽ bắt đầu mở cổng từ 16:00, các fan sẽ được gặp Taylor vào khoảng 19:00 sau phần mở màn của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter.



Chưa đi nhưng các fan đã cùng nhau lập hội đi... ăn cháo ếch trứ danh tại Singapore

Người hâm mộ Việt Nam cũng lập “hội đồng hương” bao gồm những Swifties đi cùng ngày. Ngoài việc đỡ ngơ ngác khi di chuyển, ăn uống ở xứ người, việc lập nhóm để đi chung cũng là cách để các fan bảo vệ lẫn nhau. Thậm chí, có một nhóm Swifties đã lên lịch hẹn fan gặp nhau “họp mặt” ngay tại trung tâm của Singapore sau khi show kết thúc, vừa đỡ chen chúc MRT đi về, vừa có dịp ăn uống, ca hát các ca khúc của Taylor Swift cho đỡ… “luỵ”.



Không thể thiếu trang phục và phụ kiện: Friendship Bracelet - Vòng tay tình bạn

Xuất phát từ câu hát “So make the friendship bracelets” (Hãy cùng làm những chiếc vòng tay tình bạn) trong ca khúc You’re on Your Own, Kid, fan hâm mộ đến xem các show diễn đã có thêm văn hoá mang theo những vòng tay kết cườm để trao đổi với nhau.Chính vì vậy, đến The Eras Tour không thể nào thiếu những chiếc Friendship Bracelet cũng như những phụ kiện với họa tiết số 13 yêu thích của Taylor Swift.

Phụ kiện vòng tay và con số 13 là những hành trang không thể thiếu





Fan tự thiết kế lanyard riêng mang phong cách The Eras Tour cực "ngầu"

Thậm chí, khi đến ủng hộ người bạn thân trong show diễn The Eras Tour vừa qua tại Úc, Katy Perry cũng thoải mái trao đổi vòng tay với các fan hâm mộ. Tại Việt Nam, fan còn tự sáng tạo thêm lanyard - chiếc dây đeo cổ theo phong cách The Eras Tour, vừa ngầu vừa tiện lợi để treo điện thoại khi đi “quẩy”.

Katy Perry cũng không quên đổi vòng tay với các fan khi đến xem The Eras Tour tại Úc

Với thời tiết nóng của Singapore, nhiều khán giả cũng quyết định lựa chọn trang phục đơn giản, trong đó bao gồm chiếc áo thun in poster siêu “hot” được bán kèm merchandise của tour diễn. Nếu chưa kịp đặt hàng để diện trước ngày đến Singapore, các fan có thể sắm merchandise chính thức của Taylor Swift và The Eras Tour ở ngay sân vận động ngay trước giờ show bắt đầu.



Áo thun, mũ,... cũng được fan bung sức sáng tạo, đảm bảo "chặt đẹp" tại show diễn

Nhiều người hâm mộ cũng tự sáng tạo ra hoạ tiết để in lên áo theo sở thích của bản thân. Các fan sử dụng nhiều hình ảnh biểu tượng của nữ ca sĩ, đa dạng từ cây đàn guitar, con số 1989, rắn chúa, các bài thơ,... mà vẫn cực kỳ bắt mắt. Hãy cùng trông đợi các fan Việt “chặt chém” fan các nước bạn khi chuỗi show diễn của The Eras Tour bắt đầu tại Singapore nhé!



Nhưng thứ khó nhất mà fan Taylor phải chuẩn bị đó là… “tri thức” về lời bài hát và fanchants các bài hát của idol: Quá dài, quá nhiều bài hát!

Không chỉ hát to thuộc lòng, các fan còn có những đoạn fanchant riêng để phụ hoạ cùng Taylor Swift. Việc đồng thanh hát bè theo các ca khúc của cô nàng, thậm chí là giao lưu cùng Taylor qua những câu fanchant chính là một trong những đặc sản của The Eras Tour.

Các fan truyền tay nhau "bí kíp" phao 123 trang đến The Eras Tour

Tuy nhiên với setlist dài 3 tiếng đồng hồ, rảo quanh hết toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ gồm 44 ca khúc, chưa kể những sân khấu bất ngờ (surprise song) mỗi đêm, các fan "ruột" cũng cực kỳ căng thẳng để nhớ hết toàn bộ lời bài hát lẫn các câu fanchant của The Eras Tour.



Taylor Swift từng thả tim tấm hình "bắt bài" fan đem theo quyển lời bài hát dày cộm đến "quẩy" tour của cô

Nhưng các Swifties không còn phải lo nữa bởi một fan đã soạn hẳn quyển “phao” bao gồm lời bài hát và fanchant đầy đủ, dày bằng một quyển sách 123 trang cho các fan thỏa sức tận hưởng âm nhạc mà không sợ quên bài. Bạn fan này thậm chí còn làm hẳn hai phiên bản in thường và in dạng sách để khán giả có thể in thành một quyển sách tiện lợi mang theo bên mình.



Với hành trang “độc lạ” này, netizen đồng loạt cảm kích bạn fan tạo ra bộ lời bài hát đầy đủ này kèm bình luận hết sức hài hước: “Bạn này công đức vô lượng!” Nếu thực sự đem “phao” đến “đu” The Eras Tour, fan Việt Nam sẽ tạo nên hiện tượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đi tour của Taylor Swift khi thay vì mang lightstick, chúng ta mang sách vở, bài học đến “trả bài” cho nữ ca sĩ.