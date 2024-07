Fan Trang Pháp bức xúc, yêu cầu công ty quản lý làm rõ vấn đề đạo nhạc aespa

Thời gian qua, fan nhạc xôn xao trước lùm xùm Trang Pháp “mượn beat" aespa đi diễn. Tranh cãi trở nên gay gắt cực điểm sau khi Trang Pháp biểu diễn tại một sự kiện ở Busan, Hàn Quốc. Cụ thể, sân khấu Chỉ Là (remix) của Trang Pháp vướng nghi vấn đạo beat bản hit Drama của aespa. Dù chỉ một đoạn ngắn, nhưng rất dễ nhận thấy giai điệu Drama quen thuộc trong bản phối mới của Chỉ Là.

Trang Pháp biểu diễn Chỉ Là (remix) trong sân khấu mới đây tại Busan

Đáng nói, bản hit Drama là một sáng tạo mới của đội ngũ làm nhạc nhà SM, không sử dụng sample. Vì lý do này, Trang Pháp bị fan Kpop chỉ trích là “ăn cắp" instrumental nổi tiếng của nhóm nữ nhà SM. Trang Pháp cũng nhiều lần thể hiện sự yêu thích với aespa. Vì vậy, nghi vấn “mượn nhạc" càng bị lan rộng.

aespa - Drama MV

Liên hệ với ekip Trang Pháp, chúng tôi được biết bản remix của ca khúc Chỉ Là do một music producer khác remix, nữ ca sĩ chỉ trình diễn. Từ thời điểm nổ ra tranh cãi, music producer phối nhạc cho Trang Pháp vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Điều này đã khiến fan Trang Pháp bức xúc vì thần tượng bị cuốn vào tranh cãi không hồi kết, danh tiếng giảm sút trong mắt các fan Kpop. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn xuyên tạc cả khả năng sáng tác - sản xuất nhạc của Trang Pháp chỉ vì “phốt đạo" lần này.

Trang Pháp danh tiếng giảm sút trong mắt các fan Kpop vì phốt đạo nhạc

Drama là bản hit quá nổi tiếng của nhóm nữ nhà SM aespa

Tối 30/6, một tài khoản fan nổi tiếng của Trang Pháp đăng đàn yêu cầu công ty quản lý - The First Management làm rõ vấn đề đạo nhạc. Cụ thể, bài đăng nêu lên những bất bình của fan về việc The First Management chậm trễ trong việc xử lý tin đồn, không bảo vệ nghệ sĩ mặc do người hâm mộ nhiều lần gửi mail phàn nàn.

Một tài khoản fan nổi tiếng của Trang Pháp đăng đàn yêu cầu công ty quản lý - The First Management làm rõ vấn đề đạo nhạc

Nguyên văn bài đăng của fan Trang Pháp: "Kính gửi công ty & team quản lý trực tiếp của nghệ sĩ Trang Pháp, The First Management Chúng tôi, những người hâm mộ của nghệ sĩ Trang Pháp, hiện nay vô cùng bức xúc trước tình hình hiện tại khi bài hát "Chỉ Là" bản remix mới nhất đang được dùng đi diễn của chị Trang bị cáo buộc "trùng beat" với bài "Drama" của nhóm nhạc aespa. Điều này đã gây ra không ít hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Trang Pháp. Mỗi ngày, vẫn có nhiều bài đăng trong các nhóm Kpop và trang âm nhạc cộng đồng so sánh, chỉ trích và thậm chí là công kích chị Trang vì đã biểu diễn bản remix này. Cũng cùng với đó việc im lặng của công ty đã phần nào tiếp tay cho những hành động bịa đặt, lan truyền xúc phạm danh dự của chị Trang. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng beat trong bản remix Chỉ Là được sản xuất bởi producer Hino, không phải do chính nghệ sĩ Trang Pháp sáng tác. Chị Trang là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng và sáng tạo, luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng và độc đáo. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thực và tài năng của chị ấy. Tuy nhiên, chúng tôi rất thất vọng với cách xử lý vấn đề của công ty quản lý của chị Trang Pháp - công ty The First Management. Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay hành động nào để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Chúng tôi đã gửi rất nhiều email và đề nghị công ty giải quyết vấn đề này, thậm chí có email được gửi cho công ty trước khi sự việc đi quá xa như hiện tại, nhưng tất cả chỉ nhận được sự im lặng. Điều này là hoàn toàn không chấp nhận được! Chúng tôi lần nữa mong muốn công ty The First và team quản lý trực tiếp của chị Trang hãy: - Nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, làm rõ sự việc và bảo vệ danh tiếng của nghệ sĩ Trang Pháp. Chúng tôi mong rằng công ty sẽ có một thông báo công khai, minh bạch để khẳng định sự trong sạch của Trang Pháp trước công chúng và truyền thông. - Làm việc với producer Hino để giải thích và làm sáng tỏ mọi khúc mắc xung quanh đoạn beat của bài hát "Chỉ Là". - Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hiểu lầm và cáo buộc vô căn cứ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nghệ sĩ Trang Pháp. Công ty cần phải thể hiện trách nhiệm và chuyên nghiệp trong việc bảo vệ nghệ sĩ của mình. Sự im lặng và thiếu hành động không chỉ làm ảnh hưởng đến chị Trang Pháp mà còn khiến người hâm mộ mất niềm tin vào công ty. Chúng tôi, những người hâm mộ của chị Trang, sẽ không ngừng yêu cầu và đấu tranh để bảo vệ chị ấy. Chúng tôi mong rằng công ty sẽ sớm có động thái rõ ràng và thỏa đáng."

Hiện, phía công ty Trang Pháp vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Bài đăng của fan Trang Pháp đang gây xôn xao trên MXH.

Bài đăng của fan Trang Pháp đang gây xôn xao trên MXH

