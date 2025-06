Live Stage 2 của Em Xinh Say Hi còn chưa diễn ra mà cộng đồng mạng đã xôn xao danh sách những thí sinh phải dừng chân sau Live Stage 3. Theo bài đăng trên MXH Threads, bốn cái tên được cho là sẽ bị loại sau Live Stage 3 gồm: Han Sara, Đào Tử A1J, Muộii và một thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Đáng chú ý, Orange - giọng ca thực lực được đánh giá cao từ đầu mùa cũng được cho là suýt bị loại khỏi chương trình, khiến khán giả càng thêm bất ngờ.

Cộng đồng mạng xôn xao danh sách những thí sinh phải dừng chân sau Live Stage 3

Thời gian này, Em Xinh Say Hi gây sốt với cả 8 tiết mục đã phát sóng càn quét top trending YouTube âm nhạc Việt Nam. Độ hot của các Em Xinh không phải dạng vừa, fan chương trình đông đảo theo thời gian khiến mức độ thảo luận trên MXH luôn đứng top. Tối 14/6, Em Xinh Say Hi mới phát sóng tập 3, công bố kết quả loại trừ của Live Stage 1 và chuẩn bị Live Stage 2. Vậy mà danh sách bị loại sau Live Stage 3 đã bị lan truyền khiến khán giả không khỏi hoang mang.

3 cái tên vướng đồn đoán bị loại ở Em Xinh Say Hi Live Stage 3: Ánh Sáng Aza, Han Sara, Đào Tử A1J

Orange suýt bị loại?

Gây chú ý nhất trong 4 cái tên vướng tin đồn bị loại là nhân tố nhỏ tuổi nhất chương trình - Ánh Sáng Aza. Sau 2 tập đầu, Ánh Sáng đang trở thành ngôi sao mới, thậm chí chỉ số thảo luận MXH còn áp đảo, đứng nhất trong 30 Em Xinh tuần qua (theo thống kê của Socialite. Ánh Sáng Aza vừa là tân binh, vừa hội tụ nhiều yếu tố dễ nổi tiếng, ngoại hình lẫn tài năng đều “ổn áp”. Nhiều fan tin rằng Ánh Sáng sẽ tiến xa đến cuối chương trình. Do đó tin bị loại làm dân tình bán tín bán nghi.

Ánh Sáng Aza đang là nhân tố sáng giá của Em Xinh Say Hi

Ngoài ra, cư dân mạng cũng tò mò chuyện về Orange và lý do nữ ca sĩ suýt soát bị loại - theo như tin đồn kể trên. Phần đông cư dân mạng đều không tin danh sách này. Bởi khán giả tại trường quay hoàn toàn không được theo dõi trực tiếp phần công bố kết quả.

Điều này dẫn đến luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng danh sách bị loại hiện tại vẫn chưa đủ xác thực. Không ít bình luận tỏ ra nghi ngờ về độ chính xác của những cái tên đang được lan truyền. Một số người đặt câu hỏi liệu đây có phải là chiêu trò "úp mở" của ekip sản xuất để kích thích sự tò mò, giữ chân người xem đến phút chót.