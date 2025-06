Tối 13/6, Sing! Asia lên sóng tập 4. Đây là cuộc thi âm nhạc toàn châu Á, được khán giả Việt vô cùng quan tâm với sự tham gia của Đan Trường ở vị trí Giám khảo và Phương Mỹ Chi trực tiếp thi đấu. Sau 2 tiết mục bùng nổ ở tập trước, lần này Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Lý Bắc Bộ với màn múa trống cơm, nhảy freestyle ngẫu hứng và content tung pháo giấy khuấy đảo.

Phương Mỹ Chi trình diễn Lý Bắc Bộ tại trạm Singapore Sing! Asia

Giọng hát vẫn phát huy trọn vẹn

Vũ đạo được đầu tư

Màn trình diễn mãn nhãn, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhưng lại “thua sốc” trước đối thủ 1-1 Vương Hoằng Hạo. Ca sĩ họ Vương cũng là người được đánh giá cao nhất trong tất cả thí sinh so kè ở Trạm Singapore. Kết quả đối đầu chung cuộc, Vương Hoằng Hạo giành chiến thắng áp đảo, nhận được 20 phiếu bầu chọn, còn Phương Mỹ Chi chỉ nhận được 3 phiếu.

Kết quả này lập tức gây tranh cãi, nhiều người còn cho rằng Phương Mỹ Chi gặp bất lợi vì bị “xử ép” trên đấu trường quốc tế. Giữa lúc nhiều người tranh luận về việc Phương Mỹ Chi thua trên sóng Sing! Asia, CEO công ty quản lý của nữ ca sĩ có phát ngôn gây chú ý. Trên trang cá nhân, đại diện công ty Phương Mỹ Chi cho biết nhiệm vụ ekip xác nhận từ đầu là mang văn hoá Việt Nam ra thế giới và tiến sâu vào chung kết. Do đó, việc thắng - thua ở 1 trạm không còn quá quan trọng nếu đã có chiến lược hợp lý.



Nguyên văn bài đăng của đại diện công ty quản lý Phương Mỹ Chi: "Thấy bà con tranh cãi dữ quá, mình là mình thấy vầy nè: Bản thân tụi mình đã xác định từ đầu, ở Sing Asia, Chi có hai nhiệm vụ: Mang văn hoá Việt Nam giới thiệu ra thế giới và tiến sâu nhất có thể để vào chung kết. Nói một chút về format chương trình: Nếu bạn thắng vòng trước bạn đã lọt vào tứ kết. Và ở vòng sau bạn sẽ tới chặng tiếp theo để gặp người thắng của chặng đó, vấn đề thắng thua khi đó không quá quan trọng nữa, và giao lưu văn hóa, mang văn hoá ra thế giới là mục tiêu được ưu tiên hơn. Khi bạn đã an toàn, điều quan trọng là bạn phải có một chiến lược phân phối sức hợp lý. Mục tiêu là thắng cả cuộc chiến, chứ không phải một trận đấu đơn lẻ. Nhưng, bài vừa rồi hay quá chừng mà ta???"

Mặc dù để thua với kết quả gây sốc trước Vương Hoằng Hạo, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục đi tiến đến chặng Hong Kong (Trung Quốc) của Sing! Asia, do đã thắng ở trạm trước. Cùng với chia sẻ của công ty đại diện Phương Mỹ Chi, khán giả có thể an tâm và mong chờ ở chặng đua tiếp theo nữ ca sĩ sẽ làm gì. Tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi sẽ cạnh tranh với 31 thí sinh khác, đến từ 8 quốc gia ở châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Malaysia... Các thí sinh trải qua vòng Đối đầu, So tài, Định đoạt vinh quang để chiến thắng ở chung kết.

Mặc dù để thua với kết quả gây sốc trước Vương Hoằng Hạo, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục đi tiến đến chặng Hong Kong (Trung Quốc) của Sing! Asia

Hiện Phương Mỹ Chi đang “càn quét” top trending nhờ 2 cuộc thi Sing! Asia và Em Xinh Say Hi. Cô bé dân ca ngày nào có những bước tiến lớn trong sự nghiệp, sau khi cho ra mắt album đầu tay Vũ Trụ Cò Bay và chinh chiến ở chương trình âm nhạc hot nhất ở Việt Nam và cả châu Á.