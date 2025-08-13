Elon Musk dọa kiện Apple vì "ưu ái" ChatGPT, CEO OpenAI lập tức phản bác

Elon Musk đang nhắm đến Apple với cáo buộc rằng hãng đã quá ưu ái OpenAI bằng cách đặt ứng dụng ChatGPT ở vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng App Store. Theo Musk, điều này gây mất công bằng cạnh tranh và có thể vi phạm luật chống độc quyền. Ông đã tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý chống lại Apple, mặc dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể.

Vấn đề này bắt nguồn từ việc ChatGPT thường xuyên xuất hiện trong các nội dung nổi bật trên App Store. Điều này càng khiến Musk bất mãn khi ứng dụng xAI của ông, với mô hình Grok 4, vẫn không thể vượt qua ChatGPT trên bảng xếp hạng. Đây là một động thái đáng chú ý vì Musk từng là đồng sáng lập OpenAI trước khi rời đi, và hiện đang theo đuổi một vụ kiện nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi từ mô hình phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận.

Sau khi Musk công khai cáo buộc trên mạng xã hội X, CEO OpenAI, Sam Altman, đã có phản ứng mạnh mẽ. Altman cho rằng Musk là người thường xuyên thao túng X và các công ty khác vì lợi ích cá nhân, bất kể lý do là lợi nhuận hay không thích một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Altman cũng cung cấp bằng chứng cho thấy Musk đã tạo ra một "hệ thống đặc biệt" trên X để bài đăng của mình luôn xuất hiện đầu tiên trong nguồn tin của người dùng.

Tranh luận giữa 2 vị CEO trên mạng xã hội X thu hút hàng triệu lượt quan tâm - Ảnh chụp màn hình

Cuộc khẩu chiến giữa Musk và Altman đang thu hút sự chú ý của giới quan sát, và hiện vẫn chưa rõ mức độ căng thẳng này sẽ leo thang đến đâu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây khó có thể là điểm dừng cuối cùng của cuộc đối đầu giữa hai nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ.