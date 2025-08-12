Đại lý báo sắp về Việt Nam xe Honda đời mới: Mạnh 15 mã lực, ăn xăng 2,5L/100km, vượt địa hình cực tốt

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe máy lớn khu vực phía bắc thông báo chuẩn bị đưa về Việt Nam một mẫu xe máy mới mang thương hiệu Honda. Mẫu xe sắp được đưa về là Honda XR190L đời 2025.

Honda XR190L 2025 sắp được đưa về Việt Nam qua hệ thống nhập khẩu tư nhân.

Tại Việt Nam, nhiều người sẽ gọi Honda XR190L là xe cào cào và nghĩ rằng chỉ phù hợp để đi vượt địa hình, nhưng trên thực tế, mẫu xe này vẫn hoàn toàn phù hợp để sử dụng hàng ngày trên đường phố đô thị.

Khác với các dòng xe Enduro (còn có tên gọi khác là Motocross hay Dirt bike), Honda XR190L thuộc dòng Dual Sport, được thiết kế để vẫn có thể vượt địa hình mà vẫn đủ thoải mái để đi trong phố.

Honda XR190L có thiết kế tối ưu cho vượt địa hình.

Về kiểu dáng xe, có thể thấy rằng xe có những điểm thiết kế chuyên dụng cho các tình huống vượt địa hình. Những điểm này có thể kể tới như ống xả đặt cao nhằm lội nước tốt hơn, chắn bùn trước đặt cao để tránh bùn làm kẹt bánh xe (so với chắn bùn đặt thấp), hay lốp địa hình nguyên bản.

So với các dòng xe chuyên vượt địa hình, yên xe của Honda XR190L nói riêng và các xe thuộc dòng Dual Sport nói chung bè sang hai bên giúp ngồi thoải mái hơn, nhưng lại khiến người lái khó chống chân trong một số tình huống vượt địa hình.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý ở thiết kế là phần đuôi của xe được thiết kế sẵn tay dắt và đệm đỡ chở đồ - những trang bị mà nhiều mẫu xe Enduro không có.

Tay dắt và đệm đỡ để chở đồ ở phía sau xe.

Tham khảo thị trường nước ngoài, Honda XR190L có thiết kế cao ráo với chiều cao gầm lên tới 245 mm - đây là con số rất lớn nếu so với những mẫu xe phổ thông như Winner X (151 mm) hay Vision (175 mm).

Đi cùng với chiều cao gầm lớn, chiều cao yên của xe cũng lên tới 823 mm, cũng là rất cao so với các xe phổ thông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phuộc của dòng xe này thường khá mềm, nên ngay khi ngồi lên, chiều cao yên sẽ hạ xuống.

Trải nghiệm thực tế cho thấy người có vóc dáng trung bình (cao khoảng 1,65 mét, nặng 65 kg) vẫn có thể chống chân; nếu chống bằng cả hai chân thì chỉ có thể dùng đầu ngón chân cân bằng xe.

Xe đã chuyển sang sử dụng đèn pha LED.

Về động cơ, đúng như tên gọi, Honda XR190L sử dụng hộp số tay 5 cấp, đi cùng động cơ 184,4 cc, cho công suất tối đa 15,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô men xoắn 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Công suất của mẫu xe này không quá ấn tượng nếu so sánh với các mẫu xe thiên về tốc độ; nhưng nếu sử dụng xe để vượt địa hình, con số này đủ tốt để đáp ứng hầu hết các tình huống sử dụng.

Động cơ gần 190 cc nhưng cho công suất vừa phải, tối ưu cho sức kéo thay vì tốc độ.

Tương tự nhiều mẫu xe cào cào khác, Honda XR190L có 2 bình xăng với tổng dung tích 12 lít; riêng bình xăng dự trữ có dung tích 3,5 lít. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,5L/100km. Con số này đưa XR190L vào nhóm xe có mức tiêu hao nhiên liệu cao nếu so sánh với các mẫu xe phổ thông trên thị trường.

Do đặc thù của dòng Dual Sport vẫn cần phù hợp để đi phố, Honda XR190L đời mới sử dụng đồng hồ điện tử, đèn pha LED, và có cả cổng sạc điện thoại Type C.

So với các mẫu xe phổ thông, Honda XR190L kém an toàn hơn khi đi phố do không được trang bị phanh ABS (tùy thị trường) hay công nghệ kiểm soát lực kéo. Tuy nhiên, nếu sử dụng xe đi vượt địa hình thì 2 tính năng này không thực sự cần thiết.

Màn hình điện tử trên Honda XR190L.

Với trọng lượng khô 123 kg và trang bị sẵn lốp gai địa hình, Honda XR190L là phương án phù hợp với những người nhập môn vượt địa hình, hoặc thích kiểu dáng xe cào cào nhưng chủ yếu sử dụng trong phố.

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu và phân phối Honda XR190L tại Việt Nam đã nhận cọc nhưng không công bố giá bán lẻ. Dựa trên giá niêm yết tại các thị trường khác, nhiều dự đoán cho rằng Honda XR190L sẽ có giá bán lẻ tại Việt Nam xấp xỉ 100 triệu đồng (chưa bao gồm phí ra biển).