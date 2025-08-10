Tắt ngay tính năng này trên iPhone nếu không muốn bị âm thầm theo dõi!

Trong quá trình sử dụng iPhone, bạn có thể bị lén lút theo dõi, giám sát và bị một số ứng dụng thu thập thông tin cá nhân. Việc bạn không hạn chế quyền truy cập của các ứng dụng vào điện thoại không chỉ gây nguy cơ cho sự riêng tư mà còn có thể khiến bạn gặp bất lợi. Dữ liệu cá nhân như liên lạc và thậm chí vị trí của bạn có thể bị thu thập và sử dụng mà bạn không mong muốn.

Apple từ lâu đã nổi tiếng với khả năng bảo mật cao trên các thiết bị của mình, đặc biệt là iPhone. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng hết những tính năng bảo mật sẵn có. (Ảnh minh hoạ)

Điều này không chỉ cản trở quyền kiểm soát của bạn đối với thông tin cá nhân mà còn có thể dẫn đến việc thông tin này bị bán hoặc chia sẻ với bên thứ ba, làm tăng nguy cơ cho các vấn đề như lừa đảo, quảng cáo gây phiền toái và các rủi ro an ninh khác.

Để ngăn chặn tình trạng này, Apple trang bị tính năng chặn ứng dụng yêu cầu theo dõi người dùng, nhưng không phải ai cũng biết và kích hoạt. Việc tắt tính năng cho phép theo dõi chỉ mất vài giây nhưng sẽ giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hơn.

Do đó, bạn nên tắt ngay tính năng này trên iPhone.

Cách chặn theo dõi từ các ứng dụng trên iPhone

Bước 1: Đầu tiên, tại màn hình chính, bạn hãy truy cập vào mục Cài đặt. Sau đó, tìm đến mục Quyền riêng tư & bảo mật. Tiếp tục chọn vào phần Theo dõi.

Bước 2: Tại đây, bạn chọn tắt mục "Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi". Hoặc bạn cũng có thể quyết định tắt yêu cầu theo dõi cho từng ứng dụng cụ thể.

Lúc này, bạn hãy chọn "Yêu cầu ứng dụng dừng theo dõi" để tắt triệt để vấn đề này.