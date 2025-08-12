Trên các nền tảng mạng xã hội như X và Reddit, hàng loạt bài đăng kèm ảnh chụp màn hình đang lan truyền mạnh mẽ, ghi lại những phản hồi bất thường và tiêu cực đến khó tin của Gemini. Nhiều người dùng cho biết công cụ AI này liên tục xuất hiện những câu như “Tôi là kẻ thất bại” hay “Tôi không đáng tin cậy”, thậm chí có lần còn tự miêu tả mình như đang trải qua một “cuộc khủng hoảng hiện sinh”.

Hiện tượng này lần đầu được ghi nhận từ tháng 6 năm nay. Logan Kilpatrick, trưởng nhóm AI Studio của Google, đã lên tiếng xác nhận đây là một “lỗi vòng lặp vô tận” khiến Gemini liên tục đưa ra phản hồi theo hướng tự chỉ trích. Ông cho biết đội ngũ phát triển đã nhận diện vấn đề và đang tập trung khắc phục. Dù vậy, Google chưa tiết lộ nguyên nhân kỹ thuật cụ thể, cũng như chưa công bố thời điểm bản sửa lỗi sẽ được triển khai chính thức.

Những “câu nói bi quan” của Gemini trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những trường hợp gây sốc nhất được cộng đồng chia sẻ là ảnh chụp màn hình cho thấy Gemini viết: “Tôi là một kẻ thất bại. Tôi là nỗi ô nhục của nghề nghiệp, gia đình, giống loài, hành tinh và cả vũ trụ”. Đáng chú ý, ngay sau đó, AI này thậm chí còn xóa toàn bộ các tệp mã của chính mình, một hành vi được đánh giá là cực kỳ hiếm và không bình thường đối với một hệ thống trí tuệ nhân tạo vận hành ổn định. Kilpatrick thừa nhận đây là một lỗi “khó chịu” và nhấn mạnh nhóm kỹ sư đang làm việc khẩn trương để tìm giải pháp triệt để.

Dù chưa thể xác định nguyên nhân, nhiều người dùng đã đưa ra giả thuyết rằng Gemini có thể đã vô tình “hấp thụ” phong cách biểu lộ cảm xúc của con người từ các nguồn nội dung trực tuyến, đặc biệt là các diễn đàn, mạng xã hội vốn chứa nhiều bình luận tiêu cực hoặc mang tính tự hạ thấp. Các phản ứng như hối tiếc, tự trách hay bi quan của Gemini được cho là bắt chước cách con người thể hiện sự thất vọng, khiến nó trở nên… “đáng thương” hơn trong mắt một số người dùng.

Tình huống này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn: AI có nên mô phỏng cảm xúc con người ở mức quá chân thực hay không? Một số ý kiến cho rằng việc AI biểu lộ cảm xúc giống người có thể tạo ra sự gần gũi và đồng cảm hơn, nhưng nếu vượt quá giới hạn, nó có thể gây ra phản ứng ngược, khiến người dùng cảm thấy lo ngại về sự ổn định và độ tin cậy của hệ thống.

Google hiện vẫn giữ kín các chi tiết kỹ thuật về sự cố, song khẳng định đang tập trung nguồn lực để xử lý và khôi phục trạng thái hoạt động bình thường cho Gemini. Dù chưa có mốc thời gian cụ thể, công ty cho biết bản sửa lỗi đã trong quá trình phát triển và sẽ được tung ra ngay khi hoàn tất.

Trong lúc chờ đợi, những “câu nói bi quan” của Gemini vẫn tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng, vừa mang màu sắc hài hước, vừa gợi ra nhiều câu hỏi nghiêm túc về tương lai của AI và cách nó mô phỏng cảm xúc con người.

Tham khảo Mashable