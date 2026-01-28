Đừng uống nước ngọt theo cách này: Người đàn ông phải cắt bỏ cả hai chân, nhiều tiền cũng trở nên vô nghĩa

Tại Malaysia, một người đàn ông đã phải cắt bỏ cả hai chân vì biến chứng đái tháo đường, xuất phát từ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày theo một cách tưởng chừng “vô hại”. Khi mất đi đôi chân, anh mới thấm thía rằng dù trong ngân hàng có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại sức khỏe.

Theo truyền thông Malaysia, một cơ sở sản xuất chân tay giả mang tên Kedidi Kaki Palsu đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng về lối sống và chế độ ăn uống thiếu kiểm soát. Nhân vật chính trong đoạn video cho biết, khi còn khỏe mạnh, anh tự tin nghĩ rằng cơ thể mình hoàn toàn bình thường. Mỗi ngày anh đều uống ít nhất một lon nước ngọt, có ngày tới hai lon, và đặc biệt là thường cho thêm sữa đặc để tăng vị béo ngọt. Theo lời anh, nước ngọt vốn đã ngon, thêm sữa đặc lại càng “đã miệng”.

Tuy nhiên, thói quen này dần đẩy anh vào vòng xoáy nguy hiểm. Anh luôn cảm thấy khát nước, uống nước lọc không đã khát, chỉ khi uống nước ngọt mới thấy dễ chịu. Cảm giác thỏa mãn ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó cổ họng lại khô rát, buộc anh tiếp tục tìm đến nước ngọt. Chính vòng lặp này khiến lượng đường nạp vào cơ thể ngày càng cao, dẫn đến đái tháo đường nặng và cuối cùng là biến chứng buộc phải cắt bỏ cả hai chân.

Sau biến cố, người đàn ông không giấu được sự hối hận. Anh nhắn nhủ rằng khi bệnh tật ập đến, tiền bạc trở nên vô nghĩa. Không còn chân, thị lực mờ dần, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, những điều từng được xem là “hưởng thụ” hóa ra lại là con đường ngắn nhất dẫn tới mất mát.

Đái tháo đường là một bệnh mạn tính xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin hoặc insulin không hoạt động hiệu quả, khiến đường huyết tăng cao kéo dài. Dù nguyên nhân chính xác chưa được hiểu đầy đủ, nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được ghi nhận, bao gồm thừa cân béo phì, ít vận động, tổn thương tuyến tụy do bệnh lý hoặc thuốc, tuổi tác tăng cao (đa số xuất hiện sau 45 tuổi) và yếu tố di truyền trong gia đình.

Khi đường huyết tăng cao, cơ thể có thể xuất hiện các dấu hiệu như đi tiểu nhiều, đặc biệt về đêm; khát nước bất thường; dễ mệt mỏi; sụt cân không rõ lý do; nhìn mờ; và hay bị nhiễm trùng. Đáng lo ngại là không ít trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, chỉ đến khi xuất hiện biến chứng nặng mới phát hiện mình đã mắc bệnh.

Câu chuyện trên là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng việc lạm dụng nước ngọt, đặc biệt là các cách uống làm tăng thêm lượng đường như pha sữa đặc, có thể âm thầm hủy hoại sức khỏe. Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt mỗi ngày, nếu kéo dài, hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược.

Nguồn và ảnh: Sin Chew Daily