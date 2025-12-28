Đừng quên tẩy giun định kỳ

Hình minh họa: Pepermpron

Điều đáng lo ngại là nhiều người nhiễm giun nhưng không có biểu hiện rõ ràng, dẫn đến tâm lý chủ quan và bỏ qua việc tẩy giun định kỳ - một biện pháp dự phòng đơn giản nhưng cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Thực tế, giun sán có thể gây ra nhiều ảnh hưởng âm thầm đến cơ thể. Khi ký sinh trong đường ruột, chúng cạnh tranh chất dinh dưỡng, làm giảm hấp thu vitamin và khoáng chất, dẫn tới mệt mỏi, sụt cân, thiếu máu hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Ở trẻ em, nhiễm giun có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng thể chất và khả năng tập trung học tập.

Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng là nhóm dễ nhiễm giun, đặc biệt ở những người có thói quen ăn rau sống, thực phẩm chưa nấu chín kỹ, tiếp xúc nhiều với đất hoặc nuôi thú cưng. Việc rửa tay không đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm giun sán trong cộng đồng.

Một số loại giun sán còn có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Giun đũa có thể gây tắc ruột, giun móc gây thiếu máu kéo dài, trong khi một số loại sán có thể ảnh hưởng đến gan, phổi hoặc hệ thần kinh. Những biến chứng này thường diễn tiến chậm, khiến người bệnh khó nhận ra nguyên nhân.

Tẩy giun định kỳ là biện pháp đơn giản giúp giảm gánh nặng ký sinh trùng trong cơ thể, kể cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Theo khuyến cáo y tế, trẻ em và người lớn sống ở khu vực có nguy cơ cao nên tẩy giun định kỳ mỗi 6-12 tháng, kết hợp với cải thiện vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, việc tẩy giun cần được thực hiện đúng cách. Không nên lạm dụng thuốc hoặc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Phụ nữ mang thai, người đang mắc bệnh cấp tính hoặc có bệnh nền cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thuốc tẩy giun.

Bên cạnh việc uống thuốc, phòng ngừa nhiễm giun sán vẫn đóng vai trò quan trọng. Rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, vệ sinh môi trường sống, tẩy giun cho thú nuôi và sử dụng nguồn nước sạch là những biện pháp giúp giảm nguy cơ tái nhiễm.

Tẩy giun định kỳ không phải là việc chỉ dành cho trẻ em, mà là thói quen chăm sóc sức khỏe cần được duy trì ở mọi lứa tuổi. Chủ động phòng ngừa từ những việc nhỏ sẽ giúp bảo vệ cơ thể trước những nguy cơ âm thầm, góp phần nâng cao chất lượng sống lâu dài.