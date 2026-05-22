Đừng làm 1 trong 7 điều này sau bữa ăn kẻo dạ dày bị tàn phá, sức khỏe phải “chịu trận”

Theo các chuyên gia sức khỏe, một số thói quen diễn ra ngay sau khi ăn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây đầy bụng, trào ngược dạ dày và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tập thể dục cường độ cao ngay sau khi ăn

Vận động là thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng tập luyện quá sớm sau bữa ăn lại có thể phản tác dụng. Khi cơ thể đang tập trung máu đến hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn, việc chạy bộ, tập gym hay vận động mạnh sẽ khiến máu bị chuyển hướng sang cơ bắp.

Điều này khiến quá trình tiêu hóa bị gián đoạn, dễ gây cảm giác buồn nôn, đầy bụng, đau quặn hoặc tiêu chảy. Các chuyên gia khuyến cáo nên chờ ít nhất 30-60 phút sau bữa ăn trước khi tập luyện cường độ cao.

Ngủ ngay sau ăn

Sau một ngày dài mệt mỏi, nhiều người có xu hướng nằm xuống hoặc ngủ ngay sau khi ăn tối. Tuy nhiên, đây là thói quen không có lợi cho hệ tiêu hóa.

Khi nằm quá sớm, axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát vùng ngực, ợ nóng và khó chịu. Về lâu dài, tình trạng này còn có thể liên quan đến ngáy ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ.

Nếu cần nghỉ ngơi, nên ngồi tựa lưng hoặc kê cao phần thân trên thay vì nằm hoàn toàn.

Uống quá nhiều nước sau bữa ăn

Nước rất cần thiết cho cơ thể, nhưng uống quá nhiều ngay sau bữa ăn có thể làm loãng dịch vị dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng phân giải thức ăn.

Uống quá nhiều nước sau bữa ăn là thói quen cần tránh (Ảnh: Pexels).

Thay vì uống một lượng lớn nước ngay sau khi ăn, nên uống từng ngụm nhỏ trong ngày để hỗ trợ quá trình trao đổi chất tốt hơn. Một số chuyên gia cũng khuyên hạn chế uống quá nhiều nước trong lúc ăn để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Uống trà ngay sau khi ăn

Nhiều người có thói quen uống trà sau bữa ăn để “giải ngấy”, nhưng điều này có thể gây bất lợi cho quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Trong trà chứa các hợp chất có tính axit và tannin, có thể ảnh hưởng đến việc tiêu hóa protein và cản trở hấp thu sắt của cơ thể. Điều này đặc biệt không có lợi với những người thiếu máu hoặc có chế độ ăn giàu đạm.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống trà cách bữa ăn ít nhất 30 phút đến 1 giờ.

Ăn trái cây ngay sau bữa chính

Trái cây giàu vitamin và chất xơ, tuy nhiên ăn ngay sau bữa ăn lớn có thể khiến dạ dày khó chịu ở một số người.

Nguyên nhân là do lượng đường tự nhiên trong trái cây có thể lên men trong dạ dày khi thức ăn chưa được tiêu hóa hết, từ đó gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu.

Để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, nên ăn trái cây sau bữa chính khoảng 30 phút đến 1 giờ.

Hút thuốc sau bữa ăn

Hút thuốc vốn đã gây hại cho sức khỏe, nhưng hút ngay sau bữa ăn còn nguy hiểm hơn. Nicotine và các hóa chất độc hại trong thuốc lá có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa.

Ngoài ra, thói quen này còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit, viêm loét dạ dày và nhiều bệnh lý đường tiêu hóa khác.

Đi bộ quá nhanh sau khi ăn

Đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10-20 phút sau bữa ăn được xem là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đi quá nhanh hoặc vận động mạnh khi bụng còn no lại có thể khiến cơ thể khó chịu.

Sau khi ăn, hệ tiêu hóa cần được ưu tiên lưu lượng máu để xử lý thức ăn. Nếu đi bộ nhanh ngay lập tức, cơ bắp sẽ “cạnh tranh” nguồn máu này, làm giảm hiệu quả tiêu hóa và gây cảm giác nặng bụng, mệt mỏi.

Các chuyên gia khuyên nên chờ khoảng 20-30 phút trước khi đi bộ nhanh hoặc tập luyện cường độ cao.

Sau bữa ăn nên làm gì?

Thay vì vận động mạnh hay nằm nghỉ ngay lập tức, các chuyên gia khuyến khích duy trì những thói quen nhẹ nhàng như đi bộ chậm, ngồi thư giãn hoặc trò chuyện sau bữa ăn. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các vấn đề về dạ dày và chuyển hóa.