Loại rau giàu canxi hơn cả sữa, sắt không thua thịt bò: Cực dễ trồng, chợ Việt bán quanh năm

Khi nhắc đến thực phẩm bổ máu hay dưỡng xương, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến các loại thịt đỏ đắt đỏ như thịt bò hoặc các loại sữa. Thế nhưng, ngay tại các khu chợ Việt có một loại rau dân dã, giá rẻ chỉ vài nghìn đồng một mớ, dễ trồng quanh năm nhưng lại sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng khiến nhiều loại "sơn hào hải vị" phải kiêng nể: Rau dền đỏ.

Loại rau giàu canxi hơn sữa, sắt không thua gì

Rau dền đỏ là loại rau cực kỳ dễ sống, có bộ rễ ăn sâu nên chịu hạn, chịu nước đều giỏi, mọc hoang được ở khắp nơi và được người dân trồng hái quanh năm. Chẳng cần chăm bón cầu kỳ, bạn chỉ cần gieo hạt là có rau ăn suốt bốn mùa.

Trong khi đó, loại rau này lại cực kỳ giàu dinh dưỡng. Từ chất xơ, protein, chất béo, magie, vitamin C... và đặc biệt là hàm lượng sắt, canxi.

Số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy 100g rau dền đỏ chứa tới 5,4mg sắt, trong khi cùng khối lượng thịt bò chỉ có 2,6mg. Điểm cộng lớn là rau dền chứa sẵn cả vitamin C, là một "chất dẫn" lý tưởng giúp cơ thể hấp thu sắt thực vật một cách tối đa, điều mà thịt bò đơn thuần không tự có được.

Về lượng canxi, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ khẳng định 100g rau dền chứa hơn 200mg canxi, vượt trội hơn hẳn sữa bò. Đặc biệt, tỷ lệ hấp thu canxi từ sữa chỉ khoảng 30% và giảm dần theo tuổi tác. Trong khi đó, canxi của rau dền lại đi kèm với magie và vitamin K tự nhiên. Đây là bộ ba vi chất hoàn hảo giúp kích hoạt và gắn canxi trực tiếp vào mô xương hiệu quả hơn, cực kỳ phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người không dung nạp được lactose trong sữa.

7 lợi ích nổi bật của rau dền đỏ đối với sức khỏe

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của các vi chất quý giá này, việc bổ sung rau dền đỏ vào thực đơn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc:

Bổ máu và cải thiện sắc khí rõ rệt

Sự kết hợp giữa sắt và vitamin C trong rau dền giúp tăng khả năng hấp thu sắt, hỗ trợ sản xuất huyết sắc tố hemoglobin. Đi kèm acid folic và vitamin B6, rau dền thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tạo hồng cầu, giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào.

Củng cố xương khớp, ngừa loãng xương

Được ví như “vua canxi” tự nhiên nhờ sự hỗ trợ của magiê và vitamin K, rau dền giúp củng cố mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương sớm và giảm nguy cơ té ngã, gãy xương ở người trung niên và cao tuổi.

Hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch tự nhiên

Hàm lượng kali và magiê dồi dào trong rau dền giúp thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp. Đồng thời, các protein đặc biệt trong rau có khả năng ức chế hormone co mạch, kết hợp với các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Hàm lượng chất xơ cao trong rau dền giúp ổn định đường huyết ở người mắc tiểu đường tuýp 2 bằng cách làm chậm quá trình hấp thu đường, giảm cảm giác đói và hạn chế tiêu thụ calo dư thừa.

Giảm cholesterol, bảo vệ gan

Nhờ chứa nhiều chất xơ và hoạt chất tocotrienols (thuộc nhóm vitamin E), rau dền đỏ có tác dụng thúc đẩy đào thải cholesterol xấu (LDL) trong mỡ máu, từ đó thanh lọc mạch máu và bảo vệ chức năng gan.

Hỗ trợ phòng chống ung thư và lão hóa

Các chất chống oxy hóa mạnh như lysine, vitamin E, vitamin C và beta-carotene trong rau giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương sâu và ngăn ngừa sự hình thành tế bào quan thư.

Kích thích tiêu hóa, trị táo bón

Với lượng chất xơ dồi dào, rau dền hỗ trợ tích cực cho nhu động ruột, phòng ngừa táo bón hiệu quả. Nước nấu từ lá dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy và bù mất nước rất tốt cho cả trẻ em lẫn người già.

4 lưu ý quan trọng khi ăn rau dền để tránh rước họa

Dù rau dền đỏ vô cùng bổ dưỡng nhưng nếu sử dụng sai cách, loại siêu thực phẩm này có thể gây ra những tác động tiêu cực cho cơ thể. Bạn cần ghi nhớ ngay 4 lưu ý cốt lõi sau:

- Ăn vừa phải, không lạm dụng: Ăn quá nhiều rau dền dễ gây đầy hơi. Chất xơ và phytate trong rau cũng có thể làm giảm hấp thu canxi, sắt, magie.

- Chế biến đúng cách: Rau dền nên được nấu chín và ăn ngay sau khi chế biến. Không nên để qua đêm hoặc hâm lại nhiều lần.

- Không kết hợp tùy tiện: Rau dền không nên ăn cùng lê hoặc thịt ba ba. Sự kết hợp này có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ ngộ độc.

- Một số người nên hạn chế ăn: Người bị sỏi thận, axit uric cao, dùng thuốc chống đông máu hoặc đang tiêu chảy không nên ăn quá nhiều rau dền.

