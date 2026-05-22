Không chỉ dầu mỡ, lạm dụng 1 loại đồ uống vạn người mê vào ngày hè cũng có thể khiến gan ngập trong mỡ

Đồ uống ngọt dễ khiến cơ thể tích tụ mỡ

Thời tiết oi bức khiến nhu cầu bổ sung nước tăng cao. Tuy nhiên, thay vì uống nước lọc, nhiều người lại ưu tiên các loại đồ uống có vị ngọt vì cảm giác dễ uống và ngon miệng hơn. Đặc biệt, những thức uống chứa nhiều đường thường tạo cảm giác “đã khát” nhanh nhờ làm tăng đường huyết và kích thích não bộ tiết dopamine, từ đó dễ hình thành thói quen phụ thuộc vào đồ ngọt.

Theo ThS.BSCKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đường thuộc nhóm carbohydrate – một chất dinh dưỡng cần thiết giúp cơ thể tạo năng lượng. Carbohydrate có trong cơm, bánh mì, tinh bột và cả các loại đường hấp thu nhanh.

Tuy nhiên, nếu nạp quá nhiều đường, đặc biệt từ nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống công nghiệp mà không vận động đủ để tiêu hao năng lượng, phần dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong cơ thể.

“Điều này làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường. Nhiều người nghĩ chỉ ăn nhiều chất béo mới làm tăng mỡ máu, nhưng thực tế việc tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể khiến chỉ số mỡ máu tăng cao”, bác sĩ Mai cảnh báo.

Các loại nước nhiều đường làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, gan nhiễm mỡ...

Ngoài đồ uống ngọt, nhiều người cũng có thói quen uống bia để “giải nhiệt” trong những ngày nóng bức. Tuy nhiên, theo chuyên gia, bia và các loại đồ uống có cồn không phải lựa chọn lý tưởng để bù nước.

Việc lạm dụng bia rượu không chỉ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn mà còn gây áp lực lớn lên gan, làm tăng nguy cơ tổn thương gan và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Đáng lo ngại, gan nhiễm mỡ thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết qua các triệu chứng ban đầu. Một số dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, khó tiêu thường không đặc hiệu nên nhiều người dễ chủ quan. Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ phát hiện khi đi kiểm tra sức khỏe hoặc siêu âm gan.

Nên chọn gì để giải khát mùa hè?

Bác sĩ Mai khuyến cáo, để bổ sung nước an toàn và hiệu quả trong mùa hè, người dân nên ưu tiên:

- Nước lọc – lựa chọn tốt nhất cho cơ thể.

- Nước điện giải nếu vận động nhiều hoặc làm việc ngoài trời.

- Nước dừa giúp bổ sung khoáng chất tự nhiên.

- Nước ép trái cây, rau củ tươi không thêm đường.

Những loại đồ uống này không chỉ giúp bù nước mà còn hạn chế nạp quá nhiều năng lượng, giảm gánh nặng cho gan và thận.

Các bác sĩ nhấn mạnh, thay đổi thói quen lựa chọn đồ uống trong mùa hè là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt phòng ngừa gan nhiễm mỡ và các bệnh chuyển hóa nguy hiểm.