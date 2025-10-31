Đừng để cà chua trong tủ lạnh nữa - đây mới là cách bảo quản tốt nhất nhưng cực ít người biết

Nếu bạn muốn giữ cà chua tươi ngon và đậm vị lâu hơn, hãy thử một cách bảo quản mang lại hiệu quả bất ngờ. Cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mọi nhà, được dùng trong vô số món ăn. Vào mùa hè, cà chua thường xuất hiện trong các món salad hoặc xào; còn khi thời tiết chuyển lạnh, chúng trở thành nguyên liệu chính cho những món hầm thơm ngon hay súp ấm áp.

Nếu bạn vừa mua cà chua vài ngày trước và lo rằng vài ngày nữa chúng sẽ không còn tươi, có một cách bảo quản bạn nên thử. Nhiều người thường cất cà chua trong tủ lạnh, nhưng thực ra đây không phải là cách tốt nhất. Nguyên nhân là vì việc làm lạnh ảnh hưởng đến hương vị và độ săn chắc của quả. Một người đã thử nhiều phương pháp khác nhau, và chỉ một cách được xem là hiệu quả nhất, báo Anh Daily Express đưa tin.

Rachel Dolfi từ chuyên trang ẩm thực The Kitchen đã thử nhiều cách bảo quản cà chua khác nhau. Theo cô, phương pháp tốt nhất lại không hề liên quan đến tủ lạnh. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ đi kèm.

“Cách này thực sự là lựa chọn yêu thích tuyệt đối của tôi! Nó rất đơn giản và nhanh gọn,” cô viết. “Nguyên lý là bạn tạo ra một lớp ngăn vi khuẩn và nấm mốc xâm nhập vào cuống cà chua. Chỉ cần dán một miếng băng dính nhỏ (loại nào cũng được) lên chỗ cuống cà chua, và để nguyên như vậy cho đến khi bạn sẵn sàng sử dụng.”

Cô nói thêm: “Tôi rất vui khi thấy quả cà chua gần như vẫn y nguyên như lúc mua 10 ngày trước. Vỏ vẫn căng, không có dấu hiệu mất nước, và khi tôi ấn nhẹ, quả cà chua đàn hồi dễ dàng. Khi bạn muốn làm món ăn có cà chua cho bữa tối, chỉ cần bóc băng dính ra và cắt lát là xong.”

Cách dán băng dính lên phần cuống cà chua đã được nhiều người thử nghiệm và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nó giúp ngăn mất nước và làm chậm quá trình chín, giữ cho cà chua tươi mọng lâu hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên để cà chua trong tủ lạnh. Lý do là vì nhiệt độ lạnh làm giảm hương vị tự nhiên đậm đà của cà chua. “Bỏ qua bước cho vào tủ lạnh và để cà chua ở nhiệt độ phòng giúp bữa tối của tôi trở nên dễ dàng và ngon miệng hơn,” tác giả chia sẻ.

Nếu bạn không có băng dính, một cách thay thế gần tương tự là đặt cà chua úp ngược. Mẹo hay nhà bếp này cũng giúp bịt kín phần cuống, giữ được độ ẩm và sự mọng nước cho cà chua lâu hơn.